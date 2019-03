Šef požeško-slavonskog HDZ-a o kumi Gabrijele Žalac: Gospođi je sugerirano da se sama ispiše iz stranke

Nakon što je Državno odvjetništvo pokrenulo postupak protiv Marijane Obradović, kume ministrice regionalnog razvoja Gabrijele Žalac koja je krajem prosinca s 1,34 promila alkohola u krvi skrivila prometnu nesreću u kojoj je ozlijedila jednu ženu te pobjegla, Obradović se ispisala iz članstva u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Željko Glavić, predsjednik požeško-slavonskog HDZ-a, pojasnio je okolnosti pod kojima je došlo do takve odluke

Dodao je kako nije bilo nikakvih razmirica ni svađa. 'Ništa neuobičajeno, nikakvih tenzija. Gospođi je sugerirano da bi bilo dobro da se sama ispiše iz stranke zbog toga što je uradila i ona je to napravila', otkrio je Glavić.

Na pitanje hoće li izlazak iz HDZ-a predstavljati problem ministrici Žalac, Glavić je rekao: 'Ja gospođu ne poznajem tako da meni to što izlazi iz stranke neće biti problem, no za druge ne znam. Vjerujem da ni ministrici Žalac neće biti problem što gospođa više nije članica stranke. One imaju privatni odnos koji sa strankom ne bi trebao imati veze', kaže Glavić koji je naslijedio Franju Lucića na čelu županijske organizacije nakon što je ista raspuštena zbog afere s nasilnim županom Alojzom Tomaševićem.