Komunikacija ministrice Žalac: Cijela je priča mutna, očito je uhvaćena u nečemu

Gotovo dvije i pol godine, koliko je ministrica u ovom sazivu Vlade, Gabrijela Žalac nastupala je odmjereno. Do prije deset dana nije trebala odgovarati ni na kakva druga pitanja osim onih koja se tiču njezina resora. No onda se dogodila prometna nesreća i plač ministrice pred kamerama, a danas je pak zbog pitanja o Mercedesu pokazala svoju neugodnu stranu. 'Očito je uhvaćena u nečemu', smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić

Prije desetak dana Žalac se pred kamerama emotivno 'raspala', pustila je suze na konferenciji za medije nakon što je javnost tri dana čekala podatke o tome koliko je dugo vozila s nevažećom vozačkom dozvolom. 'Plakanje je bilo potpuno neprimjereno za javni diskurs. To nije adekvatna komunikacija . Ne bih rekla da je proračunato, ali svakako to nije za javni diskurs. Kad idete u javnu komunikaciju, morate se smiriti i govoriti o činjenicama', napominje Mamić i podsjeća da cijeli taj nesretni događaj nije bio adekvatno prezentiran te da i dalje, recimo, ne znamo kojom je brzinom Žalac vozila u trenutku naleta na djevojčicu.

'I njezin suprug poručio je novinarima da što ih to briga. To nije napad; javne osobe imaju javnu odgovornost. Prema tome, tu ne vidim napad na nju. Mnoge su javne osobe prolazile rešetanja o različitim temama i ona jednostavno nije uvjerljiva. Ne mogu ni za koga tvrditi da laže, no ona nije bila uvjerljiva ni oko nesreće ni oko automobila. Legitimno je ne znati što rade vaši roditelji, no ona je počela petljati, čime pokazuje, komunikacijski gledano, da je upletena u tu priču. Očito je uhvaćena u nečemu', analizira Mamić.

'Trebala je reći istinu i suočiti se s posljedicama. Jer sve izađe na vidjelo, a odgađanjem je šteta puno veća', zaključuje.