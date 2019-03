Evo što piše u ugovoru o najmu luksuznog Mercedesa iz dvorišta Gabrijele Žalac

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac dostavila je Večernjem listu ugovor o najmu Mercedesa Benz E klase 220D koji je fotografiran u dvorištu njene obiteljske kuće, a koji nije prijavljen u njenoj imovinskoj kartici

Kako stoji Ugovor je sklopljen između Star Renta Cara iz Šibenika, čiji je vlasnik Josip Stojanović, i majke ministrice Žalac Vinke Ivanković, piše Večernji list.

Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to od 18. siječnja 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine s tim da se može raskinuti u svako vrijeme uz otkazni rok od 15 dana. Prema članku 4. Ugovora najmoprimac je dužan podmirivati mjesečni iznos najamnine najkasnije do 5. u mjesecu, za naredni mjesec, u iznosu od 903,01 euro.