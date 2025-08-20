Na autocesti su se jutros dogodile dvije nesreće: Na ovim dionicama je pojačan promet

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK) dodajući da su se dogodile dvije prometne nesreće
Prometne nesreće:
- Zbog prometne nesreća na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Blato na Cetini u smjeru Dubrovnika promet odvija po dvije trake uz ograničenje brzine od 100 km/h.
- Zbog nesreće na autocesti A1 na 10+000 km na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.
Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta.
Potreban je dodatan oprez i strpljenje:
- veća je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba;
- kolona vozila na autocesti A4 kod naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je 2 km;
- povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika;