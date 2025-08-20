HAK UPOZORIO

Na autocesti su se jutros dogodile dvije nesreće: Na ovim dionicama je pojačan promet

M.Č./Hina

20.08.2025 u 07:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic
Bionic
Reading

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK) dodajući da su se dogodile dvije prometne nesreće

Prometne nesreće:

  • Zbog prometne nesreća na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Blato na Cetini u smjeru Dubrovnika promet odvija po dvije trake uz ograničenje brzine od 100 km/h.
  • Zbog nesreće na autocesti A1 na 10+000 km na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta.

Potreban je dodatan oprez i strpljenje:

  • veća je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba;
  • kolona vozila na autocesti A4 kod naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je 2 km;
  • povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika;

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'istraga van zemlje'

'istraga van zemlje'

Austrija poslala novčane kazne onima koji su bili na Thompsonovu koncertu
VIDEO: RAKETA FLAMINGO

VIDEO: RAKETA FLAMINGO

Zastrašujuće oružje Kijeva: Stiže projektil moćniji od američkog Tomahawka
u maksimirskoj ulici

u maksimirskoj ulici

VIDEO Današnja snimka iz Zagreba mnoge zapanjila: Bagerom rušio zgradu, krhotine padale po cesti

najpopularnije

Još vijesti