Očekuje li Zagrepčane poskupljenje komunalija? Holding: Nužna je revizija, kao i usklađenje cjenika

U komentaru Uprave ZGH navodi se da su u prvom polugodištu ove godine poslovni prihodi realizirani u iznosu od 171,51 milijun eura te su u odnosu na prvo polugodište 2024. godine veći za 31,18 milijuna eura, odnosno 22 posto. Najznačajniji rast prihoda u odnosu na prvo polugodište 2024. godine ostvaren je u segmentima održavanja čistoće i odvoza otpada (19 posto), uređivanja i održavanja zelenih površina (35 posto), parkiranja (15 posto) te upravljanja i održavanja javnih cesta (šest posto).

U opremu je investirano 5,4 milijuna eura, 1,7 milijuna eura odnosi se na investicije u građevinske objekte dok se 235 tisuća eura odnosi na sve druge investicije.

Podaci pokazuju i da je vrijednost imovine i njezinih izvora Zagrebačkog holdinga (ZGH) na dan 30. lipnja 2025. godine iznosila ukupno 1,52 milijarde eura. U prvih šest ovogodišnjih mjeseci ZGH je ostvario 7,5 milijuna eura investicijskih ulaganja, što predstavlja tek 13,4 posto vrijednosti ukupno planiranih investicija za spomenuti period.

Smanjenje prihoda od prodaje bilježi segment upravljanje objektima sukladno manjim prihodima od zakupnina radi isteka najma objekata javne namjene Gradu Zagrebu.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu ove godine realizirani su u iznosu od 142,91 milijun eura te su u odnosu na prvo polugodište 2024. godine veći za 15,38 milijuna eura, odnosno 12 posto.

Navedeno povećanje, pojašnjava Uprava, posljedica je rasta troškova osoblja zbog porasta osnovice za obračun plaće za 15,6 posto od 1. svibnja 2025. godine te povećanja prosječnog broja zaposlenih za šest posto radi zapošljavanja operativnih radnika krajem prošle godine.

Dug manji za 19,55 milijuna eura

Materijalni troškovi i usluge veći su za 6,10 milijuna eura (12 posto) zbog većih troškova održavanja sukladno procesu sanacije odrona na odlagalištu, redovnog održavanja odlagališta i pripadajućih podsustava te održavanja komunalne infrastrukture i vozila. Troškovi komunalnih usluga i naknada veći su pak zbog zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada uslijed porasta prosječne cijene oporabe plastične ambalaže za 45 posto.

'Neto dug 30. lipnja 2025. godine iznosi 474,88 milijuna eura te je u odnosu na dan 31. prosinca 2024. godine manji za 19,55 milijuna eura zbog redovne otplate glavnice klupskog kredita i plaćanja kamata na kredite i obveznicu', navela je Uprava ZGH.

Dodali su da se u polugodištu koje je u tijeku nastavlja provedba kapitalnih ulaganja: sanacija Jakuševca, daljnja ugradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika te pripreme za izgradnju garaže u Klaićevoj i rekonstrukciju Grada mladih.

Usklađenje cjenika u cilju održivosti

U poglavlju koje govori o najznačajnijim rizicima i neizvjesnostima kojima je izložen ZGH piše da je ciklus sustavnog upravljanja rizicima proveden u 81 poslovnih procesa te je utvrđeno 230 rizika i određeno 178 mjera. Kao prioritetna područja poslovanja u kojima su izraženi rizici navedene su usluge održavanja čistoće i odvoza otpada, održavanje cesta, zelenih površina i groblja.

Kao jedna od konkretnih mjera koja bi trebala smanjiti rizike navedeni su 'revizija i usklađenje cjenika usluga u komunalnim djelatnostima u cilju osiguranja održivosti i tržišne usklađenosti'. Znači li to da Zagrepčani mogu očekivati povećanje cijena određenih komunalnih usluga, nije precizirano, ali očito nije ni isključena ta mogućnost.

Odgovor na to pitanje možda dobijemo već 16. listopada, za kada je zakazana Skupština Grada Zagreba, na kojoj će se raspravljati o izvještaju ZGH.