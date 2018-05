SDP želi mijenjati Ustav, evo što predlažu

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić zajedno sa saborskim zastupnicima Peđom Grbinom i Arsenom Baukom, danas je u središnjici stranke održao konferenciju za medije na kojoj je predstavio inicijativu SDP-a o promjeni Ustava Republike Hrvatske.

Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin istaknuo je kako se prijedlog promjene Ustava tiče samo samo članka 87. Ustava Republike Hrvatske, koji razrađuje način na koji se u Republici Hrvatskoj provode referendumi.

'Naša promjena ide u tri smjera. Prvo je to da se jednoznačno definira pitanje broja potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma na temelju građanske inicijative. Tako bi se otklonile sumnje oko potrebnog broja, a referendum bi se mogao češće i efikasnije raspisivati. Predlažemo da se trenutačni potrebni broj potpisa smanji, tj. da on iznosi 200.000 potrebnih potpisa. Druga točka je jasno definirati pitanja, poput ograničavanja ili umanjivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, o kojima raspisivanje referenduma ne bi bilo dopušteno, pri čemu smo se ugledali na primjer Slovenije, koja ima jedan od bolje uređenih sustava referendumskog odlučivanja. Pitanja poput smanjivanja prava sloboda građana, poreznog sustava i proračuna, izvršavanja obveza iz međunarodnih ugovora, pitanja obrane i nacionalne sigurnosti te pitanja o imenovanjima i izborima u Hrvatski sabor, ne bi se trebala naći na referendumu. Treća grupa promjena odnosi se na većine potrebne za donošenje odluka na referendumu. Predlažemo tri načina odlučivanja: Jedan je redovni, tj. da odluka bude na referendumu bude podržana s najmanje 25 posto birača, drugi je za tzv. organske zakone, odnosno za odluke koje se donose natpolovičnom većinom svih zastupnika u Saboru, kada bi bilo potrebno da glasovanjem građani podrže s najmanje 40 posto takvu odluku. Treći je promjena Ustava za koji bi bilo potrebno 50 posto plus jedan glas birača', kazao je Grbin.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na press konferenciji je komentirao i najnovija saznanja oko Agrokora, rekavši kako se i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović treba javno izjasniti o tome je li protiv 'ovakvog javnog kršenja zakona i krađe u slučaju Agrokor.'

'Imenovani povjerenik Fabris Peruško daje si za pravo na najgrublji mogući način kršiti zakon koji su pisale interesne skupine za svoje potrebe i za vlastito bogaćenje pa tvrdi da nije potrebno formirati Stalno vjerovničko vijeće. To je samo još jedan dokaz o tome koliko je ova gramziva i bahata vlast spremna ići daleko samo da bi prikrila svoju nesposobnost, nerad i kriminal. To je klasičan HDZ-ov scenarij. Moram naglasiti da ako neće biti formirano Stalno vjerovničko vijeće, doći će do katastrofalnih posljedica za hrvatsko gospodarstvo. Ostane li ovo Privremeno vjerovničko vijeće, doći će do lavine reakcija vjerovnika koji će na koncu svoju zadovoljštinu zatražiti na sudu, tužeći državu. Štetu će na kraju platiti sami građani.' , poručio je.

Bernardić je osvrnuo na najnovije informacije prema kojima dosad izvučenih 500 milijuna kuna nije jedini iznos koji se dosad izvukao iz posrnulog koncerna, već da je to iznos puno veći. 'Visoki trgovački sud je naložio izvanrednom povjereniku da dostavi dokaze, tj. pismo o obvezi angažiranja sredstava grupe Borg, tj. o tome koliko je iznosila njihova provizija za ugovor o roll up kreditu. Sada mu i ja javno postavljam to pitanje. Javnost mora znati da 500 milijuna kuna nije jedini iznos koji se izvukao iz Agrokora. Ovdje je riječ o puno većoj svoti novca. Pitam se i zašto Peruško u roku od pet dana, na što ga je obvezao sud, nije dostavio prijedlog vjerovničkih skupina, koje su temelj za buduće Stalno vjerovničko vijeće. Osim što su se obogatili na Lex Agrokoru i što su pogodovali sami sebi, sada isti taj zakon i krše', zaključio je Bernardić.