Počelo prikupljanje potpisa za dva referenduma - za izmjene izbornog zakona i protiv Istanbulske konvencije

S prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije (IK) u nedjelju je na nešto manje od 1500 lokacija počela Građanska inicijativa "Istina o Istanbulskoj", a koordinatorica inicijative Kristina Pavlović ističe zadovoljstvo odazivom prvi dan te vjeruje da će prikupiti potrebnih 374.740 potpisa.

"Potpisivanje je krenulo odlično, ljudi reagiraju tako da se vidi da znaju o čemu se radi, znaju sve o Istanbulskoj konvenciji”, kazala je Pavlović u izjavi novinarima kod potpisnog mjesta ispred zagrebačke katedrale. "Ako je već prvi dan ovako uspješan mislim da ćemo do kraja odraditi dobar posao”, ocijenila je Pavlović prvi dan prikupljanja potpisa za referendum o otkazivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Podsjetila je i da se do 27. svibnja prikupljaju potpisi i za održavanje referenduma o izmjenama izbornog sustava. "Treba pojasniti da postoje dvije inicijative, a nama je u interesu da Istanbulska konvencija bude otkazana”, rekla je.

Nada se da inicijativa neće imati problema glede ustavnosti referendumskog pitanja. "Mi smo se što se tiče ustavnosti pitanja, osigurali koliko je god to bilo moguće. Najbolji ustavnopravni stručnjaci su potvrdili to pitanje, provjerili. Tako da se nadamo da u toj fazi neće biti problema. A prva je faza da prikupimo potpise i to teče izvrsno”, dodala je.

Pavlović je za opstrukciju inicijative prozvala riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela koji im je u gradio zabranio potpisivanje. "Drugim riječima, zabranio je demokraciju jer je potpisivanje za referendum demokratsko pravo građana”, ocijenila je.

Opstrukcijom smatra i visoku cijenu koju moraju platiti za štandove, pa i za samu javnu površinu na kojoj prikupljaju potpise. Smatra da bi to trebalo promijeniti jer, naglašava, ne može ista tarifa biti za građane koji žele izraziti svoju volju po nekom pitanju i za nekog tko putem iznajmljenog štanda ostvaruje profit.

Novac potreban za organizaciju prikupljanja potpisa osiguravaju im male, ali brojne donacije građana, kazala je. Podržavaju ih, navodi, brojne udruge, stranke desnog centra, ali i građani koje opisuje kao lijevo orijentirane, ali koji imaju "neke svoje razloge zbog kojih su protiv Istanbulske konvencije".

"Bilo da se radi o suverenitetu Hrvatske koji se njome narušava, bilo o novcima koje će Hrvatska trebati dati za to. Tako da imamo podršku s raznih strana”, ustvrdila je.