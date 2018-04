SDP neće podržati Plan gospodarenja otpadom

Klub SDP-ovih vijećnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini neće podržati predloženi Plan gospodarenja otpadom jer on ne rješava niti jedan od gorućih problema, rekao je u srijedu na konferenciji za novinare predsjednik Kluba Zvane Brumnić

"Ako smo se dogovorili da Centar za gospodarenje otpadom bude u Zagrebu jer on stvara bitno veće količine otpada od Zagrebačke županije, ne bi li bilo normalno da smo tada ispregovarali da na njihovom području bude kompostana ili neko odlagalište", rekao je.

"Klub SDP-a neće podržati ovakav Plan gospodarenja otpadom jer on nije riješio niti jedan od gorućih problema, a mislim da će dovesti i do novih", rekao j e Brumnić.

V. d. predsjednik GO SDP-a Saša Molan upozorio je na loš odnos gradske vlasti prema obnovi okoliša Meštrovićeva paviljona i RŠC Jarunu, gdje se prvi put nakon Univerzijade, koja je održana prije 30 godina, građani neće moći kupati na plažama Malog i Velikog jezera te otoka Univrzijade.

"Imunološki zavod treba spasiti jer je on od nacionalnog interesa, no za to sredstva treba pronaći u državnom proračunu", kazao je upozorivši kako je državni proračun prvi put u suficitu, dok je zagrebački proračun u deficitu od 385 milijuna kuna.

SDP-ova vijećnica Vesna Nađ upozorila je kako je lani za provedbu Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom iz gradskog proračuna utrošeno samo 130 milijuna kuna, što je premalo.

Smatra da treba ukloniti postojeće barijere, povećati broj niskopodnih tranvaja, olakšati pristupe zgradama osobama s invaliditetom i sl. da bi se te osobe mogle uključiti u normalan život.

Vijećnik Matej Mišić najavio je da će SDP na sjednici Gradske skupštine predložiti uvođenje građanskog odgoja u sve zainteresirane osnovne škole od školske godine 2019./2020.

Podsjećajući na pozitivna iskustva uvođenja građanskog odgoja u riječkim školama, istaknuo je kako se time ne nameće nikakva nova obaveza učenicima, roditeljima niti nastavnicima već bi to bila izvannastavna aktivnost.