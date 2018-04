HDZ još dvoji hoće li podržati Bandićev plan za otpad

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) najavio je u utorak da će na sjednici u četvrtak biti 52 točke dnevnog reda što je dosad najviše u ovom sazivu, a jedna od njih bit će izmjene i dopune skupštinskog Poslovnika kojim se predlaže i da se proračun Grada Zagreba od ove godine donosi u jednom, umjesto kao dosad, u dva čitanja

"Osnovni razlog za to je da je novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi rekao da gradonačelnik ima obvezu predložiti do 15. studenoga proračun, a isto tako ga može povući, ali onda mora predložiti novi prijedlog. Da bi to sve bilo u rokovima - idemo na jedno čitanje. Na jednoj sjednici će se proračun donositi ili ne donositi, odnosno prihvatiti ili ne prihvatiti", istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare.