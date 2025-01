SDP nagrađen, HDZ kažnjen: Što slijedi u hrvatskoj politici nakon Milanovićeva gaženja Primorca?

'Vidljivo je i to da će jako teško doći do dogovora oko imenovanja veleposlanika, zbog čega će Hrvatska ostati svojevrstan svjetski rekorder u nepopunjenosti diplomatske mreže. To definitivno nije dobro', kaže Raos.

'Što se tiče Andreja Plenkovića, rezultat ovih izbora jest kritika njega i njegove vlade - no on to neće doživjeti previše dramatično. Vrlo lukavo za kandidata je odabrao Primorca kao osobu koja je u političkom smislu potrošna, znajući da će to preživjeti i Primorac i HDZ. Istovremeno, i Plenkovićevi potencijalni izazivači za mjesto predsjednika stranke lukavo su odlučili da se neće gurati u prvi plan znajući da će izgubiti ove izbore', dodaje Raos.