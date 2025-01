Hajdaš Dončić: Normalno je da nakon ovakvog izbornog debakla premijer podnese ostavku

Vjeruje da će SDP već na lokalnim izborima u svibnju imati puno bolji rezultat.

U normalnim tradicionalnim demokracijama nakon ovakvog izbornog rezultata premijer podnosi ostavku i idemo na izvanredne izbore, dodao je predsjednik SDP-a. 'No znam da Plenković nije takav, on će se i zubima i noktima, i to onim nožnim noktima, boriti da bude što duže premijer. Mi ćemo mu to pokušati otežati, a koliko ćemo biti uspješni u parlamentu, ne ovisi toliko o nama, nego o ovima koji su s njim', rekao je.