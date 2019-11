SDP kažnjen zbog Marasove 'laptop promidžbe' u Saboru, on najavljuje bitku do Ustavnog suda

Upravni sud u Zagrebu presudio je protiv SDP-a, a u korist Državnog izbornog povjerenstva, u slučaju laptop kampanje saborskog zastupnika Gordana Marasa.

'Sad sam vidio odluku, nisam dobio tu informaciju, vidio sam što ste mi pokazali, mislim da bi kolege iz Upravnog suda trebali pročitati Ustav RH koji kaže da je iznošenje stava pravo svakog hrvatskog zastupnika i za to se ja borim', istaknuo je Maras.

DIP je naime, ljetos SDP-u izrekao kaznu od 86.000 kuna, zato što je Maras, kao SDP-ov kandidat na izborima za EU parlament, na svom laptopu u sabornici isticao izborne poruke. U SDP-u su najavili žalbu, a Maras je, kaže, spreman ići do Ustavnog suda, prenosi RTL.

On se poziva na članak 76. Ustava po kojem zastupnik ne može biti kažnjen za izraženo mišljenje. No, za Upravni sud sloboda govora u raspravama i isticanje izbornih poruka u Sabornici nisu istoznačni pojmovi. A Maras je, zaključio je Sud, sabornicu nezakonito koristio: '' … u ovom slučaju ta prostorija korištena je upravo u svrhu koja je zabranjena člankom 37. stavkom 4. Zakona o financiranju, a koja zabrana postoji iz razloga da se svim strankama i kandidatima na izborima omoguće jednaka prava i uvjeti za ostvarivanje izbornih ciljeva''.

Za razliku od Marasa, u SDP-u su o odluci suda upoznati i na nju će se žaliti, no ne žele ju komentirati. U SDP-u više ne spominju hoće li inzistirati da Maras vrati novac ako presuda postane pravomoćna, a on kaže: ''Ja ne mislim da sam napravio ništa krivo, sramota je da Bandić uzima iz proračuna plača svoje kampanje, da ga nitko ne kažnjava, sjedi u prvom redu kod Kolinde Grabar Kitarović, da HDZ nije od Fimi medije 12, 13 godina vratio novac. To je hrvatsko pravosuđe''.