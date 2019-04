Maras: Ne kršim zakon i neću prestati lijepiti naljepnice na laptop u sabornici

Saborski zastupnik i kandidat SDP-a na izborima za Europski parlament Gordan Maras u petak je, nakon što ga je Etičko povjerenstvo Državnog izbornog povjerenstva upozorilo da „kontinuirano krši pravila izborne promidžbe“, najavio je da neće prestati stavljati naljepnice na laptop jer je to simbol otpora načinu na koji HDZ vodi kampanju

"Ovo je moja naljepnica na mom laptopu i ona se svaki dan mijenja, svaki dan ima neku drugu poruku. Ne vidim što ih sada smeta u poruci da 'Građani RH nisu građani drugog reda u EU' ili što ih smeta u poruci 'Nismo se rađali za Irsku' ili u poruci 'Zdravstvo i za žive'. Zanima me što ih smeta u porukama sada kada više nema poruke 'Biraj Marasa'“, komentirao je novinarima upozorenje Etičkog povjerenstva.

Rekao je kako zna "da se Marasa plaše", jer je HDZ odbio poslati Karla Resslera na sučeljavanje s njim, što govori koliko su u HDZ-u nesigurni u svoju listu.

"Ja ne kršim zakon, predstavljam ono što mislim da treba u europskim izborima, šaljem političke poruke i ne vidim u tome nikakav problem“, smatra SDP-ovac.

Na upit hoće li se javno ispričati s obzirom da je to zatražilo Etičko povjerenstvo, Maras je odgovorio: "Nema šanse da se Jandrokoviću i HDZ-u ispričam“.

Najavio je da neće prestati stavljati naljepnice na laptop, svaki dan s novom političkom porukom.

Marasu nije sporno što sabornicu koristi za kampanju, pojasnivši da na svakoj saborskoj sjednici postavlja pitanje na aktualcu, a ima zastupnika koji do sada, dok nisu postali kandidati na europskim izborima, nisu postavili nijedno pitanje.

"Zašto nisu dvije godine postavili nijedno pitanje, a sada kada su kandidati počeli su postavljati pitanja“, uzvratio je Maras, poručivši da se kao zastupnik ponaša aktivno od 2007. godine od kada je izabran u Sabor. „Na isti se način ponašam, isto se borim, isto zastupam građane i ne radim ništa drugačije nego što sam radio prije mjesec dana, godinu ili deset godina“, poručio je.

Upitan kakvu poruku šalje time što ne poštuje stav i upozorenje institucije, odgovorio je: "Poštujem, šaljem političke poruke“.

S obzirom da riskira i novčanu kaznu do 100 tisuća kuna za stranku, Maras je na pitanje o tome uputio novinare da pitaju u stranci, no, i zapitao zbog čega bi SDP bio kažnjen jer smatra da zbog ovoga ni on ni stranka ne mogu biti kažnjeni.

Njegov stranački kolega Saša Đujić izvijestio je da je Etičkom povjerenstvu DIP-a prijavio predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zbog promicanja nositelja HDZ-ove liste na europskim izborima Karla Resslera.

"Jandroković je u toku aktualnog prijepodneva u tri navrata ponovio da je Karlo Ressler nositelj HDZ-ove liste, što smatram da je, na tragu njegovih tumačenja, također kršenje pravila izborne promidžbe i da je u javnoj poziciji predsjednika Hrvatskog sabora promicao nositelja HDZ-ove liste budući da za njega javnost donedavno uopće nije čula", rekao je Đujić.

Ocijenio je da mu očito takva promocija treba. "Mislim da je to neprimjereno ponašanje predsjednika Sabora i prijavio sam ga Etičkom povjerenstvu zato što je u najgledanijem terminu saborskog prijenosa reklamirao nositelja HDZ-ove liste“, pojasnio je Đujić.

Na novinarsku opasku da Jandroković ne bi ni spomenuo Resslera da ga Maras nije nekoliko puta nazvao krivim imenom, Đujić je kazao da onda „dolazimo do apsurda hoće li Etičko povjerenstvo sada reći da bilo kojem zastupniku koji je kandidat na europskim izborima predsjedavajući, kada ga najavljuje, ne smije izgovoriti njegovo ime jer je to promidžba nekog od kandidata“.

"Jandroković, koji poziva druge na red, trebao bi paziti kako se ponaša. On je svjesno ili nesvjesno u najgledanijem terminu dok je vodio sjednicu tri puta ponovio tko je nositelj HDZ-ove liste, što smatram da je nekorektna, neprimjerena i nejednaka promidžba u odnosu na neke druge kandidate pogotovo stranaka koje ni nemaju zastupnike. A pet minuta prije toga je prozivao neke druge da se promoviraju kroz funkciju saborskog zastupnika“, poručio je Đujić.