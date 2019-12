SDP ide u opoziv Divjak, žele vidjeti reakciju Plenkovića i HDZ-a

U SDP-u su prelomili i u saborsku proceduru će poslati zahtjev za opoziv Blaženke Divjak. To znači da je Plenković jedan veliki problem, štrajk zaposlenih u prosvjeti, riješio, ali pred njim je politički možda još složenija zadaća, piše Novi list

Prošlog petka je predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao u sabornici da bi Blaženka Divjak trebala otići i da će njegova stranka u suprotnom pokrenuti postupak da se izglasa nepovjerenje cijeloj Vladi. Ali, već tada smo od SDP-ovih zastupnika čuli da to nije konačna pozicija stranke i da će se o ovoj temi još razgovarati. I Bernardić je jučer rekao novinarima da Blaženka Divjak mora napustiti Vladu, a argumenti su mu bili jako slični onima što ih je iznijela predsjednica Repulike.

Podsjetimo, predsjednica je jučer u intervjuu Media servisu ocijenila je da je reforma obrazovanja 'svedena na uvođenje tableta u nastavu'. 'Ova reforma je totalno razočaranje. Mislim da je kod velikog dijela nastavnika jedan od razloga štrajka upravo činjenica da reforma nije provedena onako kako treba i da se stalno vrtimo u krug', izjavila je predsjednica. Zamjerila je Blaženki Divjak njezin blagonaklon odnos prema zahtjevima učitelja i nastavnika. 'Podržavam pravo svakog ministra da se bori za svoj resor, ali to je državni proračun. To je novac hrvatskih poreznih obveznika i kad tražite svoja prava mislim da to mora biti u duhu solidarnosti i da razmišljate i o pravima drugih', rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

Izvor u vrhu SDP-a Novom listu potvrdio je da će njihov Klub zastupnika zatražiti opoziv Blaženke Divjak. Procjenjeno je da će se na ovaj način postići puno više nego da se za metu odabere Vladu, što bi samo moglo ponovno zbližiti HDZ i HNS.

'U zahtjevu za opoziv možemo isključivo citirati što su proteklih tjedana o ministrici obrazovanja govorili predsjednica Republike i ostali istaknuti HDZ-ovci, a onda neka je oni, unatoč tome, brane. Ili neka raskinu koaliciju s HNS-om', kazao je jedan SDP-ovac u Saboru.

Prijedlog za glasovanje o nepovjerenju automatski se uvrštava u dnevni red parlamentarne sjednice, a Vlada je zatim u roku od osam dana dužna na njega odgovoriti. U slučaju da SDP ovih dana napiše taj dokument i prikupi potpise najmanje petine zastupnika, Vlada će se idući tjedan morati očitovati. Znači da Plenković ima vrlo malo vremena da smisli što će s Blaženkom Divjak.