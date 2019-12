Grabar-Kitarović: Ako bude osuđen, onda ću Bandiću nositi kolače u zatvor

Uoči službenog početka kampanje za predsjedničke izbore u Intervjuu tjedna Media servisa aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović progovorila je o kampanji, izborima, štrajku prosvjetara, ali i gafovima zbog kojih je kroz tekući mandat često bili na meti kritika

"Uvjerena sam da ćemo za razliku od ostalih imati najviše potpisa. Ne gledam to kako utrku, nego kao iskaz povjerenja od strane građana"', dodala je.

Rekla je da će sutra u podne DIP-u predati potpise za kandidaturu i da čekaju do zadnjeg dana jer su htjeli dopustiti svima da sudjeluju u izbornom procesu.

Zbog viroze i temperature predsjednica je nekoliko dana otkazala odlazak na neke događaje, no početak tjedna ponovno je na nogama i sprema se za novu predsjedničku utrku.

Nismo jedna od najrazvijenijih zemalja, mladi i dalje odlaze iz Hrvatske, dakle i prije 5 godina je obećavala stvari koje nije ostvarila. Na pitanje zašto bi građani sada povjerovali da će ostvariti sve što obećava kroz novi program, dogovorila je: "Mislim da sam ispunila većinu toga, a prema našoj analizi, neka pitanja sam ispunila i više od 100 posto te napravila više nego što sam obećala da ću učiniti. U ovih nekoliko godina učinili smo bolje, ali po meni nedovoljno, moramo još bolje, da naši građani stvarno to osjete kroz bolje poslove, bolje plaće i bolji životni standard".

Ako prođe u drugi krug izbora, na pitanje koga smatra većom konkurencijom i koga bi radije nasuprot sebe Miroslava Škoru ili Zorana Milanovića, odgovorila je: "Ne promatram ni jednog kandidata kao konkurenciju. Ne želim da ova kampanja bude svađa, nego suočavanje programa za ono što svatko od nas želi i može realno učiniti".

U ovih pet godina često je svoje izjave morala dodatno objašnjavati, ponekad i više puta.

"Naravno da sam imala propusta i grešaka, svaki čovjek koji radi ih ima. Ako zakopate glavu u pijesak i ništa ne radite, nećete ni griješiti i to je najlakše. I to bi meni bilo najlakše. I meni bi bilo najlakše da sam kroz ovih pet godina išla kako ide voda na mlin", kazala je Grabar-Kitarović.

Osvrnula se i na kritike zbog pjevanja na rođendanu Milanu Bandiću. Poručila je da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja i da ako s nekim politički surađuje da mora biti toliko korektna da ostane ono što jest.

"Ne mogu se i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bih pokupila neke političke bodove. Moram biti dosljedna sebi. I u životu najviše cijenim lojalnost i odanost. Lojalnost prema državi, narodu, zajednici, obitelji i svojim prijateljima, pa čak i ako su optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću u zatvor nositi kolače ili što je već dopušteno", poručila je predsjednica.

No, dodala je da ne vjeruje da će do toga doći. Još jedan od poteza koji je izazvao niz kritika, ovog puta iz BiH, jest objava fotografije Slobodana Praljka na društvenim mrežama povodom dvogodišnjice njegove smrti.

Na to je rekla: "In memoriam jednom hrvatskom generalu i neću dalje objašnjavati".

Novinarka ju je podsjetila da je on osuđni ratni zločinac. "Neću dalje objašnjavati. On se borio za prava hrvatskoga naroda, odslužio je ono za što se osuđen. Dogodilo se što se dogodilo. Veliki propust Haaškoga suda. Neću to dalje komentirat", kazala je Grabar-Kitarović.

Ponovila je da su žene u neravnopravnom položaju, kako u drugim dijelovima svijeta, tako i Hrvatskoj. Dodala je da je činjenica "da se nas žene u ovom konzervativnom spektru u Hrvatskoj puno drugačije gleda. Mi smo nekakve zatucane majke koje valjda želimo provoditi vrijeme doma kod štednjaka".