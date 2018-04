Sastali se Divjak i Fuchs: Niti ministrica može meni nešto narediti, niti ja njoj

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, održala je sastanak s posebnim savjetnikom premijera za koordinaciju rada Ekspertne radne skupine, Radovanom Fuchsom, nakon čega su dali izjavu za medije.

"Razgovarali smo i gdje su ostali elementi vezani uz 150 milijuna koje smo dobili iz fonda Europske unije, pa sam ekskluzivno izvijestila Radovana da smo danas dobili iskaz interesa od 10 nakladničkih kuća za nove udžbenike za eksperimentalnu reformu, tako da možemo pobiti sve skeptike, koji su mislili da od toga nema ništa. Ono što me posebno veseli jest da je najviše interesa za matematiku. Već smo dobili i primjerke nekih gotovih udžbenika i materijala, a krajnji rok da se sve kompletira je do kraja svibnja i mislim da ćemo dotad imati priliku dati našim učiteljima na uvid da izaberu. Ide i tečaj za mentore i u prvom terminu ćemo sazvati konstituirajuću sjednicu ERS-a", dodala je ministrica.

Ni Divjak ni Fuchs nisu decidirano novinarima odgovorili tko zapravo vodi kurikularnu reformu. "Ministarstvo je nadležno za reformu, ali u reformskim procesima sudjeluju u različitim ulogama i druga tijela, od agencija do ERS-a. Jako je važno da se sinergija uspostavi, a ne da razmišljamo tko šefuje. Najbolji šef je onaj tko najviše radi", rekla je Divjak .

Fuchs je istaknuo da ministrica ne može ništa narediti njemu, niti on može što narediti ministrici.

"Odluke donosi ili ministar ili Vlada ili Sabor, ali sve piše u Strategiji i Akcijskom planu", istaknula je ministrica, koja nije željela komentirati zašto je Boris Jokić baš u nedjelju na N1 odlučio javno izaći s informacijom da mu je predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, ponudila ulogu ministra obrazovanja u privremenoj vladi, koju je on i prihvatio.

"To su uvijek osobni razlozi, to neću komentirati. Svatko iznosi osobne stvri kad misli da je za to prilika", rekla je Divjak.