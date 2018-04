Savjetnik premijera za reformu školstva: HNS me ne može razriješiti!

Radovan Fuchs, posebni koordinator premijera za reformu obrazovanja, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao svoju funkciju

Iako se prvotno spekuliralo da će biti voditelj ERS-a, Fuchs je ipak imenovan savjetnikom . 'Moj posao se svodi na to da svi koji su izabrani kao članovi ERS-a počnu doista raditi i ja ću to pokušati koordinirati što je moguće više. To nije moj stopostotni posao u punom radnom vremenu, ali ja sam osoba koja će omogućiti da sve krene mirnim vodama i da se napravi ono što treba', poručio je.

Komentirao je i rad Borisa Jokića na čelu ERS-a. 'On ima ogroman entuzijazam i bila je velika mobilizacija kad je krenuo s time, a kasnije su izvirali sve veći problemi, ali što se tiče njegova entuzijazma i mobilizma što se promjena tiče, definitivno je učinio puno jer čitava nacija govori o apsolutnoj potrebi promjene obrazovanja u Hrvatskoj. Kao koordinator i u svojstvu savjetnika, ja ću nastojati razgovarati sa svima koji su dosad bili uključeni u obrazovno-reformske procese i to znači da ću pokušati razgovarati s Jokićem, ali i s profesoricom Vican, Glunčićem i s čitavim nizom ostalih ljudi koji su što direktno što indirektno bili uključeni u ove procese. Bilo bi mi isključivo drago kad bi se postigao kompromis i da se svi skupa vrate i da se u Hrvatskoj napravi kvalitetna reforma', rekao je Fuchs.

Upitan hoće li otići ako HNS ne bude zadovoljan njime, kaže: 'HNS me nije ni postavio, pa zbog njih ne mogu ni otići. Ja se jedino premijeru mogu zahvaliti na suradnji i otići. Nije to ignoriranje koalicijskog partnera, nego premijer može doći i zahvaliti mi se, i kao što me on postavio, on me može i razriješiti.'