Boris Jokić neće dobiti nasljednika, Radovan Fuchs postaje posebni savjetnik premijera

Iako se spekuliralo da bi bivši ministar znanosti Radovan Fuchs mogao postati novi voditelj Ekspertne radne skupine za kurikulum, tportal doznaje kako će on ipak biti posebni savjetnik premijera za koordinaciju ERS-a i reforme obrazovanja

Odluka bi trebala biti potvrđena nakon današnje telefonske sjednice Posebnog stručnog povjerenstva na čijem je čelu premijer Andrej Plenković.

Na njoj bi, doznajemo, trebao biti poništen natječaj za voditelja ERS-a, a istovremeno izabrani članovi skupine. ERS ubuduće neće imati voditelja, no Fuchs će kao posebni savjetnik premijera koordinirati radom tog tijela.

'Mislim da je ERS važno savjetodavno tijelo, ali ne možemo imati paralelnu liniju zapovijedanja i to se neće dogoditi. ERS ima svoje mjesto u provedbi reforme i toga ćemo se držati. Neću dozvoliti da se opstruira cijeli proces. I to je svima jasno iz mog ranijeg djelovanja i izjava. Ministarstvo je sve napravilo prema planu', kazala je jučer ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, kazavši kako je ministarstvo to koje vodi cijeli proces obrazovne reforme.