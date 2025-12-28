Zelenski i Trump završili razgovore: Ostaju još jedno ili dva trnovita pitanja

Na Floridi su se u nedjelju sastali Volodimir Zelenski i Donald Trump kako bi raspravili kraj rata, u jeku ruskih napada na Kijev. Rusija nije odustala od svojih maksimalističkih zahtjeva, pri čemu zahtijevaju da Ukrajina preda cijelu regiju Donbas

Prema ranijim informacijama, Trump i Zelenski trebaju 'izbrusiti' 10 posto plana koji je ostao neriješen

koji je ostao neriješen 'Rat će se, ili završiti odmah, ili potrajati još godinama, uz još više mrtvih. A to nitko ne želi', rekao je Trump.

Po završetku sastanka rečeno je kako je napravljen veliki napredak, no ne radi se o dogovoru od 'jednog dana'.

Zelenski o Donbasu 23:12 'Moramo poštovati naš zakon i naš narod, kao i teritorij koji kontroliramo. Naš stav je vrlo jasan', rekao je. 'Zato je predsjednik Trump rekao da je ovo vrlo teško pitanje'. Zelenski kaže da Ukrajina ima 'drugačiji stav od Rusije' o tom pitanju. Trump je istaknuo kako Putin surađuje oko pitanja otvaranja nuklearne elektrane Zaporižja. Novo obraćanje 22:51 Donald Trump započinje nabrajanjem europskih čelnika s kojima su on i Volodimir Zelenski razgovarali prije nekoliko trenutaka. Među njima su čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije, Njemačke, Finske, Poljske i Norveške, te čelnici Europske unije. 'Smatrali smo da je prikladno razgovarati s njima i naš sastanak je bio izvrstan. Pokrili smo, neki bi rekli, 95 posto, ne znam koji postotak, ali postigli smo velik napredak u okončanju tog rata', prenosi Sky news.

Zelenski kaže da su raspravljali o 'svim aspektima mirovnog okvira' i da je mirovni plan od 20 točaka '90 posto dogovoren'. 'Složili smo se da su sigurnosna jamstva ključna prekretnica u postizanju trajnog mira i naši će timovi nastaviti raditi na svim aspektima', dodaje. Trump dodaje: 'Mislim da nam ide jako dobro. Mogli bismo biti jako blizu, preostaju jedno ili dva vrlo trnovita pitanja, vrlo teška pitanja. Danas smo puno napredovali, ali zapravo smo to postigli tijekom proteklog mjeseca. Ovo nije dogovor od jednog dana. Ima vrlo kompliciranih stvari'. Dodao je kako je voljan govoriti u ukrajinskom parlamentu, bude li to nužno. Sastanak je gotov 22:35 Nakon razgovora s EU čelnicima, Zelenski i Trump ponovno će stati pred novinare. Novinari su napustili sastanak 21:30 Nakon uvodnog dijela novinari su napustili prostoriju s delegacijama, a nejasno je hoće li se dvojica predsjednika ponovno obratiti javnosti. Prema ranije objavljenim informacijama, na rasporedu je i telefonski razgovor s europskim čelnicima. Dvije teške teme 20:20 Prema analitičarima Sky newsa, sastanak se svodi na dvije ključne teme: pitanje sigurnosnih jamstava koje je Amerika spremna dati Ukrajini i pitanje tertorija koji je Ukrajina spremna dati Rusiji. Prva tema teška je za Trumpa, druga za Zelenskog. Trump: Putin misli ozbiljno 19:30 Donald Trump u razgovoru s novinarima kaže da vjeruje da Vladimir Putin 'misli ozbilno'. 'Previše je ljudi umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor', kaže. 'Vjerujem da imamo preduvjete za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Nema ništa važnije.' Dodaje da će postojati jak sigurnosni sporazum za Ukrajinu i da su 'europske nacije vrlo uključene'. 'Rat će se, ili završiti, ili će potrajati još godinama, uz još više mrtvih. A to nitko ne želi', rekao je Trump prije nego što su otišli na sastanak.

Putin i Trump žele odluku o Donbasu bez odgode 19.02 Donald Trump i Vladimir Putin razgovarali su telefonom sat i 15 minuta, rekao je novinarima pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov. Rekao je da je poziv - koji je imao 'prijateljski ton' i uključivao razmjenu 'božićnih čestitki' - inicirao SAD, jer je Trump želio razgovarati o sukobu u Ukrajini prije sastanka sa Zelenskim. Ušakov je rekao da je Trump 'pažljivo slušao' rusku procjenu izgleda za mirovni sporazum u Ukrajini, dodajući da i Putin i Trump misle da Kijev mora donijeti odluku o budućnosti regije Donbas 'bez odgode'. Prema Ušakovljevim riječima, Trump i Putin će večeras održati još jedan poziv nakon sastanka Trumpa i Zelenskog.

90 posto plana spremno 18:35 Zelenski je, prenosi Sky news, spreman 'izbrusiti' kompliciranije detalje dogovora. Po ranijim informacijama, radi se o 10 posto plana koji je ostao neriješen, a ukrajinski čelnik smatra da se treba dogovoriti na razini lidera. Razgovor Trump-Putin 18:03 Donald Trump kaže da je upravo imao 'dobar i vrlo produktivan telefonski razgovor' s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki čelnik objavio je tu informaciju na svojoj platformi Truth Social bez navođenja daljnjih detalja. Razgovor je potvrdio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

17:37 Kako je priopćeno, dva čelnika održat će i telefonski sastanak s ostalim europskim liderima.

Ključne točke 17:33 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Floridi se u nedjelju navečer po hrvatskom vremenu sastaje s Donaldom Trumpom kako bi raspravili o okončanju rata i mirovnom planu od prošlog mjeseca, a koji se revidirao na 20 točaka. Trump i Zelenski susrest će se dva sata ranije od prvotnog plana.

Kako prenosi CNN, sastanak je dogovoren nakon što je Zelenski krajem prošlog tjedna održao jednosatni telefonski razgovor sa Steveom Witkoffom, Trumpovim izaslanikom za vanjsku politiku, i Jaredom Kushnerom, a koji radi na dovršetku mirovnog sporazuma. Uoči sastanka, Zelenski je najavio da planira razgovarati o sudbini regije Donbas na istoku Ukrajine te o o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.

Koliko je poznato, ruski predstavnici neće biti na sastanku, dok su američki dužnosnici, na koje se poziva CNN, kazali da mirovni pregovori napreduju te da je dogovorena glavnina uvjeta, njih 90 posto. Preostala pitanja uključuju teritorijalne ustupke s time da Rusija nije odustala od svojih maksimalističkih zahtjeva, pri čemu zahtijeva da Ukrajina preda cijelu regiju Donbas, čak i područja koja su još pod kontrolom Kijeva.

Moskva uz to traži da se Ukrajina povuče iz dijelova istočnog Donjecka koje ruske trupe nisu uspjele okupirati budući da traži potpunu kontrolu nad Donbasom, a koji obuhvaća regije Donjeck i Luhansk. Ukrajina, s druge strane, nastoji zaustaviti rat na aktualnim linijama. SAD je, tražeći kompromis, predložio slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti dijelove Donjecka, ne iznoseći detalje funkcioniranja zone.