'Samo sam se šalio': SNH pokrenuo kampanju protiv uznemiravanja novinarki u redakcijama

Kampanja je dio međunarodnog projekta ''Žene u medijima'' koji okuplja organizacije iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine radi sprječavanja i suzbijanja seksualnog uznemiravanja u medijskom sektoru.

"Koliko puta smo čule rečenice poput: 'Ma, to je bila samo šala', 'Nemaš smisla za humor' ili 'Nemoj to shvaćati osobno'. Iza tih riječi često se krije nešto mnogo ozbiljnije: seksizam, uznemiravanje, zloupotreba moći i kultura šutnje koja desetljećima oblikuje radno okruženje u medijima'', ističu iz SNH u priopćenju.

Istraživanje provedeno u četiri države regije pokazalo je, kažu, da su uznemiravanje i nasilje nad novinarkama često dio svakodnevice. Istraživanje se temeljilo na anketama, dubinskim intervjuima i komparativnoj analizi te je pokazalo da je nasilje u medijima strukturni problem, duboko povezan s radnim uvjetima, organizacijskom kulturom i odnosima moći unutar redakcija.

''Rezultati su alarmantni - svaka druga žena u medijima doživjela je neki oblik uznemiravanja. Redakcije su identificirane kao primarno mjesto štete, gdje se prekarni rad, rodna diskriminacija i toksična radna kultura međusobno isprepliću'', naglašavaju u SNH.