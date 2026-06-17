ŽENE U MEDIJIMA

'Samo sam se šalio': SNH pokrenuo kampanju protiv uznemiravanja novinarki u redakcijama

I.K./Hina

17.06.2026 u 08:56

Maja Sever, predsjednica SNH
Maja Sever, predsjednica SNH Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Iz Sindikata novinara Hrvatske (SNH) predstavili su desetodnevnu kampanju ''Samo sam se šalio“, kojom tijekom lipnja želi upozoriti na seksualno uznemiravanje i nasilje nad novinarkama i medijskim radnicama te potaknuti promjene koje će redakcije učiniti sigurnijim mjestima rada.

Kampanja je dio međunarodnog projekta ''Žene u medijima'' koji okuplja organizacije iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine radi sprječavanja i suzbijanja seksualnog uznemiravanja u medijskom sektoru.

"Koliko puta smo čule rečenice poput: 'Ma, to je bila samo šala', 'Nemaš smisla za humor' ili 'Nemoj to shvaćati osobno'. Iza tih riječi često se krije nešto mnogo ozbiljnije: seksizam, uznemiravanje, zloupotreba moći i kultura šutnje koja desetljećima oblikuje radno okruženje u medijima'', ističu iz SNH u priopćenju.

Istraživanje provedeno u četiri države regije pokazalo je, kažu, da su uznemiravanje i nasilje nad novinarkama često dio svakodnevice. Istraživanje se temeljilo na anketama, dubinskim intervjuima i komparativnoj analizi te je pokazalo da je nasilje u medijima strukturni problem, duboko povezan s radnim uvjetima, organizacijskom kulturom i odnosima moći unutar redakcija.

''Rezultati su alarmantni - svaka druga žena u medijima doživjela je neki oblik uznemiravanja. Redakcije su identificirane kao primarno mjesto štete, gdje se prekarni rad, rodna diskriminacija i toksična radna kultura međusobno isprepliću'', naglašavaju u SNH.

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Pravilnik za sigurnije redakcije

Osim razmjera problema, istraživanje je pokazalo i potrebu za konkretnim alatima koji će pomoći redakcijama da prepoznaju, spriječe i primjereno reagiraju na uznemiravanje uključujući i novoizrađeni Pravilnik za sigurnije redakcije, praktičan alat namijenjen novinarima i novinarkama, uredništvima i medijskim kućama.

Pravilnik donosi smjernice za prevenciju i postupanje u slučajevima uznemiravanja, pojašnjava prava i obveze te nudi konkretne korake za stvaranje sigurnijeg i pravednijeg radnog okruženja.

''Naš cilj nije samo govoriti o problemu, nego promijeniti sustav - uvesti jasna pravila, osigurati učinkovite mehanizme prijave i stvoriti radna mjesta u kojima su dostojanstvo i sigurnost svih zaposlenih zaštićeni'', ističu u SNH.

Maja Sever i Danka Derifaj
Maja Sever i Danka Derifaj Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Pozivaju stoga na prihvaćanje Pravilnika u javnim medijskim servisima i u privatnim medijskim kućama, kao i na uspostavu jasnih i učinkovitih mehanizama prijave i zaštite, a pozivaju i na javno podržavanje sigurnijih redakcija.

''Šala prestaje biti šala onda kada nekome oduzima sigurnost, dostojanstvo i pravo na rad bez straha. Sigurne redakcije nisu privilegij. One su temelj slobodnih medija i demokratskog društva. Vrijeme je da zajedno promijenimo kulturu šutnje'', zaključuju u SNH.

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