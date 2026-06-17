Vatra progutala autobus kod Bjelovara, vozač na vrijeme pobjegao: 'Bio je u panici'

Prema informacijama iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, u trenutku izbijanja požara u vozilu se nalazio samo vozač. On je na vrijeme napustio autobus, čime su izbjegnute teže posljedice, navodi Moj portal.

'Požar je krenuo od krova, bio je mali plamen. Vozač je hodao oko autobusa, nije znao što da radi. Zvao sam vatrogasce. Vozač je bio u panici', ispričao je svjedok za 24sata.

Video buktinje možete pogledati OVDJE.

Vatra se ubrzo proširila na vozilo, no vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i ugasili požar. Zbog intervencije žurnih službi i provođenja očevida državna prometnica koja prolazi kroz Rajić još je uvijek zatvorena za promet.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat te će biti utvrđen nakon završetka policijskog očevida i drugih potrebnih izvida.