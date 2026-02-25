odustali 2013.

Sada i potvrđeno: Island uskoro ide na referendum o pridruživanju EU

M. Šu./Hina

25.02.2026 u 18:55

Kristrun Frostadottir i Ursula von der Leyen
Kristrun Frostadottir i Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Island će u nadolazećim mjesecima održati referendum o pridruživanju Europskoj uniji, izjavila je premijerka Kristrun Frostadottir na konferenciji za novinare u Poljskoj.

"Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci radit ćemo na pripremi referenduma o mogućem ponovnom otvaranju pristupnih pregovora s Europskom unijom", rekla je nakon sastanka s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

vezane vijesti

Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora o članstvu u EU nakon četiri godine pregovora, ali porast troškova života i rat u Ukrajini koji se posljednjih godina vodi ponovno su probudili interes otočne nacije za pridruživanje bloku, pokazale su ankete.

Island je dio šengenskog područja kao jedna od četiri države koje nisu članice Europske unije, a također je jedna od zemalja osnivačica NATO saveza 1949.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
riječ predsjednika

riječ predsjednika

Milanović: Jedva čekam da me proglase antisemitom!
parlamentarna većina

parlamentarna većina

Sastanak koalicije: Situacija je dugoročno neodrživa. Moguć je i razlaz
ZABRANJEN U SLOVENIJI

ZABRANJEN U SLOVENIJI

Na Janšinim skupovima pjeva se slovenski prepjev Thompsona. Morate to poslušati

najpopularnije

Još vijesti