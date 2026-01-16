Više nikome nije smiješno: Trumpov čovjek proglasio Island 52. američkom državom

Tisuće ljudi potpisalo je peticiju nakon što se Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandu našalio da bi ta nordijska zemlja trebala postati 52. američka savezna država.

U srijedu, nekoliko sati prije nego što su se ministri Grenlanda i Danske trebali sastati s delegacijom SAD-om u nadi da će odgovoriti Trumpa od aneksije Grenlanda, Politico je načuo da su Amerikanci bacili oko na još jedan nordijski otok. 'Čuli smo da se bivši zastupnik Billy Long, Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandu, sinoć našalio zastupnicima u parlamentu da će Island biti 52. država, a on guverner', piše Politico. Brzo je stigla reakcija iz Reykjavika. U izjavi za Guardian, islandsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je kontaktiralo američko veleposlanstvo radi pojašnjenja. 'Ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo je američko veleposlanstvo na Islandu kako bi provjerilo istinitost navodnih komentara', poručili su.

Zbog Longovog komentara odmah je pokrenuta peticija. Peticijom se poziva islandska ministrica vanjskih poslova Katrín Gunnarsdóttir da ne da odobrenje Longu kao veleposlaniku u toj državi, navodi Guardian. 'Ove riječi, koje je izgovorio Billy Long, kojeg je Donald Trump nominirao za veleposlanika u Islandu, možda su izrečene u šali. Ipak, uvredljive su za Island i islandski narod, koji se morao boriti za svoju slobodu i oduvijek je bio prijatelj SAD-a', stoji u peticiji. U roku od nekoliko sati od pokretanja, više od 3200 ljudi potpisalo je peticiju, podržavajući poziv SAD-u da 'nominira drugu osobu koja pokazuje veće poštovanje prema Islandu i islandskom narodu'.

U srijedu se Long navodno ispričao zbog tih komentara u intervjuu za Arctic Today. Long je poručio kako je komentar izrekao u šali jer su se drugi šalili o Jeffu ​​Landryju, Trumpovom posebnom izaslaniku SAD-a za Grenland . 'Nisam to mislio ozbiljno, bio sam s nekim ljudima koje nisam vidio tri godine, a oni su se šalili o tome da je Jeff Landry guverner Grenlanda i počeli su se šaliti na moj račun, a ako se netko uvrijedio zbog toga, ispričavam se', rekao je Long.