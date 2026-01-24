Velika zimska oluja i ledene temperature u SAD-u:Na udaru je 200 milijuna ljudi

Snijeg je u petak u dijelovima Teksasa, Oklahome i Kansasa, što je bio ledeni uvod za ogromnu zimsku oluju koja će se tijekom vikenda, od Stjenjaka do istočne obale, spojiti s jakom arktičkom hladnoćom i zahvatiti veći dio Sjedinjenih Država

Prognoze predviđaju obilan snijeg, susnježicu i ledenu kišu, popraćene opasno niskim temperaturama, koje će zahvatiti istočne dvije trećine zemlje, prijeteći da će poremetiti putovanja i izazvati raširene nestanke struje. Izvanredni uvjeti u 14 država Najmanje 14 saveznih država i Distrikt Columbia proglasili su izvanredne vremenske uvjete od petka ujutro, a glavne američke zrakoplovne tvrtke upozorile su putnike da budu oprezni zbog naglih promjena i otkazivanja letova. "Ovo je strašna oluja", rekao je Jacob Asherman, meteorolog u Američkom centru za predviđanje vremena u Marylandu, nazivajući je najvećom do sada ove sezone po intenzitetu i opsegu. "Katastrofalna" ledena oluja Vladina upozorenja i savjeti za zimske oluje, ledene oluje i ekstremnu hladnoću objavljeni su od južnog Stjenjaka na istoku do srednjoatlantske obale i Nove Engleske, obuhvaćajući preko 200 milijuna Amerikanaca.

Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, ukupna količina snijega vjerojatno će premašiti 30 cm u najteže pogođenim područjima Stjenjaka, ravnica, srednjeg Atlantika i sjeveroistoka. Duž južnog ruba snježnog pojasa oluje, očekuje se da će susnježica i ledena kiša prekriti južne ravnice, donji tok doline Mississippija, dolinu Tennesseeja i jugoistok "katastrofalnim" nakupinama leda, rekli su prognostičari. Najgore je predviđeno za dijelove Louisiane, Mississippija i Tennesseeja, gdje će led debljine do 2,5 centimetra vjerojatno prekriti grane drveća, dalekovode i ceste, rekao je Asherman. Dva toka vlage Snijeg je počeo padati u petak nad južno-središnjim ravnicama i očekuje se da će se širiti prema istoku preko široke fronte, koju napajaju dva toka gustog vlažnog zraka - jedan koji puše iz Tihog oceana i jedan koji se diže iz Meksičkog zaljeva. Istodobno, zona gotovo rekordno visokog tlaka premjestila se iz Stjenjaka, povlačeći arktičku zračnu masu u SAD u kombinaciji s udarima vjetrova, rekao je Asherman. Do petka je zabilježena po život opasna hladnoća s vjetrom koja je pala ispod minus 45 stupnjeva Celzija u Dakotama i Minnesoti, rekao je, upozoravajući da izloženost takvoj hladnoći bez odgovarajuće odjeće "može vrlo, vrlo brzo dovesti do hipotermije". "Čak i u područjima gdje očekujete hladno vrijeme u siječnju, ovo je stvarno opasna arktička eksplozija", rekao je Asherman.

Take this storm seriously, folks.



Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

- Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

- Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Očekuje se da će temperature ispod nule dosegnuti čak do južnih ravnica, doline Mississippija, doline Ohija i srednjeg Atlantika početkom sljedećeg tjedna, srušivši neke rekordno niske temperature u tim regijama, rekli su prognostičari. Dužnosnici su upozorili da će ledena hladnoća i led vjerojatno uzrokovati velike poremećaje u prometu i opskrbi strujom u nekim područjima koja nisu navikla na jako zimsko vrijeme. "Dallas bi mogao vidjeti 1,5 centimetra leda", rekao je Brandon Buckingham, meteorolog privatne prognostičke tvrtke AccuWeather. „Ovo će vrlo brzo postati opasno.“ Očekuje se nestanak struje Stanovnici bi se trebali pripremiti na „nestanke struje u trajanju od najmanje nekoliko dana“ u područjima gdje se nakuplja led, iako se očekuje da će oluja prestati do ponedjeljka ujutro, rekao je Buckingham. U Oklahoma Cityju, gdje bi moglo pasti do 30 cm snijega i ledene glazure prije kraja vikenda, Morgan Mayo, menadžer kafića Not Your Average Joe, rekao je da su se ljudi u petak ujutro nagurali u lokalu kako bi pobjegli od ledenog vanjskog prostora, gdje je najniža temperatura dosegla minus 13 stupnjeva Celzija. „Učinit ćemo sve što možemo da ostanemo otvoreni“, čak i u subotu, kada se očekuje da će najviša temperatura biti samo minus 11 stupnjeva Celzija, rekao je Mayo. „Imamo nekoliko zaposlenika koji žive na pješačkoj udaljenosti i spremni su hrabro podnijeti oluju.“