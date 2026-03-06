Sabor u petak raspravlja o EU fondovima te odlučuje o nekoliko važnih pitanja

Sabor će raspraviti izvješća o korištenju EU fondova za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine te za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2024. godine.

Kako se navodi, u izvještajnom razdoblju do 30. lipnja pokrenuto je 96 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,52 milijarde eura (19,94 posto dodijeljenih sredstava). Ugovoreno je projekata u vrijednosti od 1,72 milijarde eura (13,63 posto dodijeljenih sredstava), a krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 503,23 milijuna eura (3,99 posto dodijeljenih sredstava).

Prema podacima Ministarstva financija, Hrvatska je od pristupanja Europskoj uniji do 30. lipnja 2025. uplatila u proračun EU-a 6,51 milijardi eura, dok je iz proračuna EU-a u proračun Hrvatske uplaćeno 23,26 milijarde eura s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO). Razlika iznosi 16,75 milijardi eura s NPOO-om ili 12,26 milijardi eura bez NPOO-a u korist hrvatskog proračuna. Iznos koji se odnosi na NPOO je 4,49 milijarde eura.

Za petak je predviđeno i glasovanje o točkama o kojima je Sabor raspravljao ovaj i prošli tjedan.

Uz ostalo, glasat će o zakonu koji se odnosi na provedbu Europskog akta o slobodi medija (EMFA), čiji je cilj uspostava zajedničkog okvira za sve vrste medijskih usluga na tržištu EU uz istodobno čuvanje neovisnosti i pluralizma medija.

Glasat će se i o slanju u drugo saborsko čitanje izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojima se nastoji smanjiti zlouporaba sustava međunarodne zaštite te unaprijediti standardi prihvata, kao i prijedloga zakona o priuštivom stanovanju čiji je cilj povećati ponudu priuštivih stanova za najam i kupnju, kao i omogućiti priuštivu gradnju obiteljskih kuća.