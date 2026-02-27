Sabor u petak o poslovanju slobodnih zona u 2024.

Svih šest slobodnih zona bilo je aktivno, dvije kopnene: u Zagrebu i u Bakru, na području Škrljeva, te četiri lučke zone u Puli, Rijeci, Splitu i Pločama.

U 2024., odnosu na prethodno razdoblje, niti broj tvrtki – korisnica zona, ni broj zaposlenih, ni neki drugi ekonomski pokazatelji nisu se značajnije mijenjali.

U slobodnim zonama je u 2024. godini poslovalo 48 korisnika s 1.464 zaposlenih. Dok je broj korisnika gotovo jednak broju koji je poslovao u 2023. godini, broj zaposlenih je za 182 manji. Najveće smanjenje bilježe slobodne zone luke Ploče (103) i Zagreb (67).