Sabor: Potvrditi ugovore o pravnoj pomoći i izručenju sa SAD-om

Saborski klubovi nisu u četvrtak sporili da treba potvrditi ugovore između hrvatske i vlade Sjedinjenih Država o uzajamnoj pravnoj pomoći i o izručenju, no Most propituje je li baš sad pravo vrijeme za to, odnosno ne bi li u fokusu Sabora trebale biti teme vezane za koronavirus.

Snažnu potporu potvrđivanju ugovora dao je HDZ. Bilo je krajnje vrijeme da se dokument (o izručenju) donese, zvuči nevjerojatno da se do sada djelovalo po dokumentu iz 1901. godine koji nije pokrivao moderna kaznena djela niti je bio usklađen sa suvremenom pravnom stečevinom, naglasila je Irena Petrijevčanin Vuksanović. Predloženim ugovorom regulirana su sva bitna pitanja, hrvatski državljani su potpuno zaštićeni od izručivanja, nema ni traga kontroverze u ovim dokumentima, kazala je zastupnica.