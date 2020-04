Sabor nastavlja raditi i nakon petka, kratko prekida rad zbog Uskrsa

Iako je Sabor prema prethodnom rasporedu u petak trebao završiti svoj rad te se ponovno vratiti nakon Uskrsa, zastupnici će ipak raditi i sljedeći tjedan, najavio je nakon sjednice Predsjedništva Sabora Gordan Jandroković

Jandroković je kazao da očekuje veliki broj amandmana na vladini prijedlog gospodarskih mjera, te se razmišlja da se glasovanje ne održi u Ininoj zgradi u Šubićevoj, gdje Sabor trenutno zasjeda. 'Ne bi glasovali ovdje nego bi potražili veći prostor gdje se može smjestiti 100-tinjak zastupnika, i da između njih bude dovoljan razmak', rekao je Jandroković , dodavši da se još ne zna koji bi to prostor bio, ali da se razmišlja o prostoru poput dvorane Vatroslav Lisninski ili slične dvorane.

Nakon glasovanja zastupnici bi otišli na stanku zbog Uskrsa i vratili se u klupe 15. travnja.



A tada, ukoliko dobiju zeleno svjetlo, mogli bi se vratiti i u zgradu Sabora iako Jandroković nije želio spekulirati hoće li sabornica do tada biti spremna.



'U Saboru je 3. i 4 kat je izvan upotrebe, bili su statičari i gledamo kako sanirati štetu na tim katovima. Što se tiče sabornice ona nije u funkciji, ali ne zbog komore koja je sad popravljena, nego sada imamo problem s velikim lusterom jer je oko njega došlo do napuklina pa ćemo to morati sanirati. Kada bi to sanirali onda bi se vratili u zgradu. Kada bude sto posto sigurno onda ćemo se vratiti', kazao je Jandroković.



Upitan zna li gdje su zastupnici koji ne dolaze na zasjedanje i hoće li i oni dobiti punu plaću, Jandroković je kazao: 'Sabor mora raditi jer smo predstavničko tijelo i donosimo zakone bez kojih država ne bi mogla funkcionirati. Dogovorili smo ovaj režim (op.a. na sjednici mogu biti dva predstavnika po iz svakog kluba) kako bi mogli funkcionirati. Radi se o dogovoru između klubova zastupnika i da omogućimo da Sabor nesmetano radi. Samo u trenutku kada je glasovanje idemo s većim brojem zastupnika. Da smo na dobrom tragu pokazuju mi primjeri drugih parlamentata.'



Na ponovljeno pitanje hoće li i ovi koji ne dolaze dobiti plaću, Jandroković je dao do znanja da su klubovi zastupnika ti koji određuju tko će doći. 'Što mi želite reći? Nitko od zastupnika tko nije ovdje nije jer ne bi želio doći nego se radi o ograničenjima koja su vezana uz pitanja sigurnosti. Vjerujem da svi 150 zastupnika želi raditi, ali o klubovima ovisi koga će poslati', kazao je Jandroković.



Upitan o ograničavanju nekih sloboda, zbog čega dolaze kritike iz oporbe, Jandroković je pojasnio da Sabor trenutno primjenjuje članak 16. Ustava koji predviđa da se određena prava i slobode mogu ograničiti zbog sigurnosti zdravlja.



Uz to se vodi Zakonom o civilnoj zaštiti i Zakonom o zaštiti pučanstva od bolesti koji definira i karantenu i ograničenje kretanja i ograničenje gospodarskih aktivnosti. 'Ustavni sud nije se oglasio i ukazao na neustavnost postupanja bilo kojeg tijela i smatram da smo na pravi način riješili ovu situaciju', kazao je Jandroković.



Upitan je li dobio obavijest da je netko od zastupniak bolestan ili u izolaciji, kazao je da nema takve informacije, osim što je vidio putem medija da je Mostova Ines Strenja u samoizolaciji.