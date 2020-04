Sabor nastavio s radom, Bernardić poručio: Dnevni red je kamilica, a Hrvatska je u izvanrednom stanju

Nakon što su dogovorili da će rad nastaviti i u sljedećem tjednu saborski zastupnici započeli su zasjedanje slobodnim govorima

Govoreći o obnovi Zagreba nakon potresa, Mrak-Taritaš poručila je da to treba biti 'ozbiljan projekt'. 'Treba napraviti koordinacijsko tijelo, a paralelno radite zakon i hitne mjere da se ne napravi daljnja šteta. Ja to ne vidim', kazala je.

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš svoje je minute iskoristila kako bi progovorila o posljedicama potresa u Zagrebu. 'Bandić je pljusnuo Zagrepčane u lice kada im je rekao da su oni krivi za potres. Oni su mu dobri kada plaćaju najveći prirez, ali ako ništa ne kažu i ne pitaju. Sve dizalice koje vidite na ulicama, to suvlasnici rade sami. Ja o Bandiću više neću govoriti jer on dovoljno govori sam o sebi kroz izjave', poručila je Mrak-Taritaš.

O situaciji s koronavirusom progovorio je SDP-ov Davor Bernardić . 'Smatramo da u ovom trenutku zbog situacije u Hrvatskoj Sabor mora nastaviti s neprekinutim radom i to da se održava od ponedjeljka do petka, da se zasjedanje nastavi i sljedeći tjedan i to za vrijeme uskršnjih blagdana. Dnevni red ne odražava stanje u kojem se nalazimo, dnevni red je kamilica, a Hrvatska je u izvanrednom stanju', kazao je Bernardić.

'Virus se nekontrolirano širi, nema dovoljno testiranja, a gospodarstvo je u kolapsu', dodao je.

Zatražio je da se u Saboru rasprave prijedlozi gospodarskih mjera koje je SDP poslao. 'Vrijeme je da Vlada izađe iz karantene kada je u pitanju spašavanje gospodarstva i radnih mjesta. Nije vrijeme za debatne klubove, vrijeme je za odluke. Hrvatski sabor je zadnja linija obrane demokracije. A izabrani zastupnici predstavljaju građane naše zemlje koji su iznimno pogođeni ovom krizom. Zastupnici su njihov glas, stoga moramo omogućiti da se glas građana čuje i da prednost pri uvrštavanju točaka u raspored imaju točke vezane za ublažavanje zdravstvenih i gospodarskih posljedica epidemije koronavirusom', poručio je Bernardić.

Sabor raspravlja o odgodi prijevremenih izbora

Nakon slobodnih govora zastupnici su prešli na raspravu o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, kojima se žele odgoditi prijevremeni lokalni izbori u Orahovici i općini Otok. Zakonom bi se propisalo da se izbori održe 'po prestanku posebnih okolnosti, a najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka tih okolnosti'.

No takva inicijativa Vlade nije prošla dobro kod oporbe, koja je vladajućima spočitnula da su unaprijed mogli uvesti dopisno i elektronsko glasovanje, kao što su neki oporbeni klubovi već ranije predlagali.

'Shvaćamo da se dogodila izvanredna situacija i da nitko nije mogao predvidjeti epidemiju. Međutim sada imate pouku. Slijede nam parlamentarni izbori i redoviti lokalni izbori, imate dovoljno vremena pripremiti državu da se glasuje elektronski. Može nam se dogoditi da budu i prolongirani parlamentarni izbori', kazao je HRAST-ov Hrvoje Zekanović.

'Ja bih bio optimističniji i rekao da ćemo prebroditi ovu situaciju i da ćemo za nekoliko mejseci redovno izaći na parlamentarne izbore i lokalne izbore', odgovorio mu je ministar uprave Ivan Malenica.

'Biračko pravo je ustavna kategorija, a pravo na lokalnu samoupravu također. Dva ustavna prava se ovim zakonom ograničavaju. SDP traži da se ovaj zakon donese dvotrećinskom većinom. Ne možemo prihvatiti da se ovo donosi redovnom procedurom jer ćete onda to primijeniti i na parlamentarne i na redovne lokalne izbore', kazao je SDP-ov Peđa Grbin.

S tim se složio i Mostov Robert Podolnjak.

'Nitko od nas ne može biti siguran do kada će trajati ova epidemija, hoće li to biti nekoliko mjeseci ili duže. Ali vi sad predlažete da se na neko neodređeno vrijeme suspendira pravo na predstavničko tijelo koje imaju građani. Za neodređeno vrijeme će tim gradovima i općinama upravljati povjerenik vlade, činovnik koji je uz to i vaš dužnosnik', kazao je Podolnjak, rekavši da se trebalo suspendirati povjerenika i ostaviti staro vijeće da radi.

Kaže da se ovakav zakon ne bi donosio da stanje nije izvanredno. Most će, dodao je, predložiti zaključak da Sabor obveže vladu da pristupi izmjenama zakona i radi na uvođenju elektroničkog i dopisnog glasovanja.

Nakon toga Nikola Grmoja zatražio je stanku. 'Suspendirate demokraciju, ne želite uvesti elektronsko i dopisno glasovanje i pitanje je što ćete napraviti s redovnim izborima', kazao je Grmoja.

Stanku je zatražio i HDZ-ov Branko Bačić. 'Ovaj zakon je utemeljn na Ustavu, i to člankom 16. koji kaže da se prava mogu ograničiti. Povlačenje paralele s parlamentarnim izborima je tendeciozno i zlonamjerno. Ustav je i za to predvidio mogućnost i to člankom 67. koji kaže da se mandat zastupnicima može produžiti samo u slučaju rata i u sučaju članka 17. Ustava', kazao je Bačić.

Uskoro opširnije