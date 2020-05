Na dan kada je predsjednik Zoran Milanović odredio datum parlamentarnih izbora, koji će se održati 5. srpnja, HRT je objavio rezultate HRejtinga. Istraživanje je od 15. do 18. svibnja provela agencija Promocija plus na uzorku od 1400 ispitanika koji jamči razinu pouzdanosti odgovora od 95 posto, uz statističku pogrešku od samo plus/minus 2,62 posto.

Hrejting pati populanost tranaka i u šest manjih regija koje su odredili po svom sistemu.

U četiri najjužnije županije suvereno "vlada" HDZ. Njega bi ondje zaokružilo više od 40% birača. SDP je izbor za njih dvostruko manje. Izborni prag prelazi još samo Most, a pragu nadomak je Škorin Domovinski pokret. Blizu praga u Dalmaciji samo je još Pametno.

U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te senjskom primorju - obrnuto! Tu suvereno vlada lijevi centar predvođen SDP-om koji dobiva više od 34%, a IDS više od 14,5%. Između njih je HDZ na točno 24%. Nitko više tu ne uspijeva doći ni do 2,5 posto biračke potpore.

Na istoku Hrvatske HDZ je prošli mjesec bio 18% jači od SDP-a, a ovaj je samo tri. Najviše mu je glasova očito uzeo Škoro koji je u svom kraju skočio na 20%. Skok se ovdje dogodio i HSS-u, pa se u Slavoniji i Baranji približio izbornom pragu.

Samo tri stranke prelaze prag i u izbornoj jedinici koja bi se prostirala od Like preko Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke do Karlovačke županije. Uz HDZ i SDP prošli je mjesec to bio Škoro. No ovaj je - Most, koji je sad na gotovo 7%, dok se Škorina travanjska potpora prepolovila, pa je u središnjoj Hrvatskoj trenutačno ispod praga.

U Međimurskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji prvi je izbor SDP, drugi HDZ, treći Škoro i dalje više nitko. HNS koji je prošli mjesec na sjeveru Hrvatske imao više od 7% potpore, pao je ispod 3,5 posto.

Travanjski zaostatak od gotovo 10 posto za SDP-om u Zagrebu i okolici, HDZ je prepolovio. Pa je SDP sad na malo manje od 30%, a HDZ na malo više od 25. Deset posto uzima Miroslav Škoro. U Zagrebu i okolici, zagrebački je gradonačelnik prvi. Ali ispod izbornog praga.