S koronom ili bez nje, u strašnim vizijama vrele budućnosti stvar izmiče kontroli: Što je toplije, to više koristimo klima-uređaje. Što ih više koristimo, to je svijet topliji

Procjenjuje se da je u svijetu trenutno u uporabi 3,6 milijardi rashladnih uređaja, a do 2050. - zbog klimatskih promjena i rasta stanovništva - trebalo bi ih biti 9,5 milijardi. Nastavimo li se hladiti uz dosadašnja tehnološka rješenja, ubrzat ćemo globalno zagrijavanje. I eto nas u vražjem krugu... Stoga se ubrzano traži zamjena za dosadašnji plin HFC, osnovni rashladni agens današnjih uređaja

Procjenjuje se da je u svijetu trenutno u uporabi 3,6 milijardi rashladnih jedinica, a do 2050. trebalo bi ih biti 9,5 milijardi. Što nije dostatno. Da se u svijetu rashlade svi potrebiti – a ne samo oni koji si to mogu financijski priuštiti – do 2050. trebalo bi brujati do 14 milijardi rashladnih uređaja , računaju UN-ovi stručnjaci.

Ali za to je potrebno jako puno energije , a u kritičnoj vrelini nekada je uzmanjka i najbogatijima. Kada je temperatura u New Yorku premašila 36 stupnjeva Celzijevih, zbog prekomjernog korištenja rashladnih uređaja u četvrti Queens bez struje je ostalo 175.000 stanovnika, među kojima je njih 40 preminulo od posljedica toplinskog udara.

Nova tehnologija klima-uređaja jest važna, ali ona je 'četvrta ili peta stvar koju treba učiniti za smanjenje štetnosti klima-uređaja na okoliš', kaže u jednom izvješću UN-a klimatologinja Diana Ürge-Vorsatz sa Srednjoeuropskog sveučilišta. Višim prioritetima ona smatra sadnju drveća, opremanje i izolaciju starih zgrada, što se poduzima i u nas uz pomoć sredstava EU-a, te nov pristup gradnji koja neće producirati 'betonske i staklene kaveze, nesposobne da izdrže toplinske udare'.

Na lokalnoj razini Gradsko vijeće New Yorka je primjerice donijelo zakon po kojemu velike zgrade moraju do 2030. smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za 40 posto, a 80 posto do 2050., uz drastične kazne za one koji to neće poštivati.