Zbog koronakrize više od milijarde ljudi bačeno u ekstremno siromaštvo, svijetu zbog virusa prijeti novi aparthejd

Gospodarski šok zbog koronavirusa u crnom scenariju mogao bi rezultirati s 1,12 milijardi ljudi širom svijeta bačenih u ekstremno siromaštvo (nešto manje od 400 kuna za život mjesečno), za razliku od 727 milijuna, koliko ih je bilo 2018. godine. Oporavak može potrajati tri desetljeća, a za to vrijeme neki predviđaju novi aparthejd, podjelu na cijepljene i necijepljene koji žive u odvojenim područjima i rade na različitim tržištima rada

To su mnogi žitelji Konga, Tanzanije ili Nigerije, a koji prema Svjetskoj banci raspolažu s bijednih 1,9 dolara dnevno (u našoj valuti nešto manje od 400 kuna mjesečno). Starim siromasima, ionako na dnu financijskog pakla, sada će se pridružiti milijuni novih koji su se zadnjih godina iz toga nekako uspjeli izvući i preseliti se malo iznad sramotne granice od 1,9 dolara dnevno, najčešće zahvaljujući zaposlenju u neformalnom sektoru s rijetkim socijalnim i zdravstvenim osiguranjem, kakve su masovne šivaonice za svjetske modne brendove u Indiji, Pakistanu, Indoneziji, Filipinima ili Bangladešu. Na Filipinima još od travnja na posao se mogu vratiti samo nezaraženi, ali da bi to dokazali, moraju imati novac za testiranje.

I kako najsiromašnije zemlje u razvoju mogu odgovoriti na pandemiju novog siromaštva? Borbom protiv korone one zanemaruju liječenje drugih boleština kakve su AIDS ili u bogatom svijetu praktički iskorijenjene tuberkuloza i kronična malarija. Nemaju dostatno bolnica, liječnika i opreme, što može dovesti do zastrašujućih scena poput onih prošloga travnja u Guayaquilu u Ekvadoru, kada je ponestalo opreme, a tijela preminulih napuštena su na ulicama.

Čak i u najoptimističnijem slučaju da se cjepivo pronađe do kraja godine, neizvjesno je koliko bi vremena trebalo za procjepljivanje cijele svjetske populacije, što može trajati godinama, a najsiromašniji su ionako zadnji u redu. Pitanje je koliko to oni mogu financijski podnijeti i kada će cjepivo uopće dobiti.

Broj poslova koje mogu obavljati kod kuće u slučaju karantene i samoizolacije manji je od 25 posto, u zemljama poput Mozambika ili Madagaskara samo pet posto, za razliku od 40 posto u SAD-u ili Finskoj. Ekonomist Ricardo Hausmann s Harvarda procjenjuje da su ekonomije zemalja u razvoju u drugom kvartalu 2020. pale do 40 posto i da će se smanjenje u ovoj godini računati dvocifrenim brojkama. Indijska vlada je zbog toga u trenutku rekordnog broja zaraženih od prvoga lipnja ukinula restrikcije, Meksiko je 8. lipnja otvorio granice zbog turizma, a bez obzira na katastrofalnu situaciju, u Rio de Janeiru otvorilo se cjelokupno gospodarstvo.

'Gdje je mehanizam pristupa lijeku? Opet smo na začelju', kuka britanski istraživač Sveučilišta Liverpool Andrew Hill, njemu se službeno pridružio kanadski premijer Justin Trudeau apelirajući na 'zajednički interes i kooperaciju', a reagirala je i francuska vlada. Ako se stvari krenu razvijati u tom smjeru, svijet se može pozdraviti s idejom globalne bitke protiv korone, u čemu će ekonomski parije biti i zdravstveni parije.

Neki zato predviđaju da bismo u doglednoj budućnosti mogli živjeti u novom aparthejdu, s cijepljenima i necijepljenima koji žive u odvojenim područjima i rade na različitim tržištima rada. To je zapanjujuća, ali ne i sasvim nestvarna mogućnost o kojoj se još nitko ne usuđuje glasno govoriti, piše britanski Independent. Neke zemlje poput Čilea već izdaju 'imunitetnu osobnu kartu' preboljelima od korone, kojima se određuje tko i što može raditi i kamo se smije kretati, što bi poglavito najsiromašnijima ograničilo pristup mogućnostima zarade. Čile je to uveo unatoč upozorenju Svjetske zdravstvene organizacije kako nema potvrde za to da se osobe koje prebole Covid-19 neće ponovno zaraziti.

Sve je izvjesnije to da je kriza dugoročna, pa pesimisti predviđaju da bi se posljedice među najsiromašnijima mogle osjećati sljedećih 30 godina. U tom slučaju nastojanja i planovi UN-a za okončanje ekstremnog siromaštva u svijetu do 2030. sve više postaju tek pusti snovi.