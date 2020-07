[FOTO/VIDEO] U kineskoj tehnološkoj prijestolnici i u Barceloni odlučili su se obračunati s automobilima na ulicama - prednosti takvog poteza su frapantne

Kineski megagrad Šenžen (Shenzhen) s 12,5 milijuna stanovnika koncem godine počinje graditi četvrt veličine Manhattana. Novo središte najveće internetske kompanije Tencent zovu Net City, a u njemu neće biti ni parkirališta ni automobila. Izbacivanje prometa iz gradova nije nova ideja, ali se u novije vrijeme sve intenzivnije raspravlja o njoj. Barcelona je podigla prvih šest od 503 planirana superbloka, prometno povezanih zelenih gradskih oaza. Katalonska metropola računa na to da bi takvim redizajniranjem grada mogla spriječiti 700 prijevremenih smrti, produžiti životni vijek građana za 200 dana i godišnje uštedjeti blizu 1,7 milijardi eura

Pitanje je na mjestu, jer i Zagreb pripada gradovima u kojima polovinu gradske površine čine ceste i parkirališta, u nas uglavnom na pločnicima oduzetih pješacima, pa nije čudo to što je Mrazovićeva jedna od najneprohodnijih ulica u metropoli.

Čemu vraćati tramvaje i automobile u strogi centar Zagreba ? - čuju se primjedbe građana glavnog grada, naviklih na to da se nekoliko mjeseci nakon potresa slobodno kreću Ilicom i okolnim ulicama.

Unatrag tri generacije gradovi su dizajnirani i prilagođavani po mjeri automobila. Učinak je poznat: žitelji Los Angelesa godišnje provedu 119 sati zaglavljeni u prometnoj gužvi, a Moskovljani 120 sati ili cijeli devetodnevni godišnji odmor. Uzduž i poprijeko Sjedinjenih Država rasute su dvije milijarde parkirnih mjesta, osam puta ih je više nego automobila. Zagađenje je povezano sa stotinama tisuća smrtnih slučajeva širom svijeta. Samo SUV-ovi emitiraju više od 700 megatona stakleničkih plinova, više od ukupne emisije u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. Svake godine u prometnim nesrećama pogine više od milijun i 250.000 ljudi.

No sve više velikih gradova, ali i manjih poput Amsterdama ili sasvim malih kao što je britanski Birmingham sa 150 tisuća građana, dolazi do saznanja da uklanjanje osobnih automobila s ulica čini ljude zadovoljnijima i zdravijima. Zdraviji grad i maksimalno smanjen promet u mnogim gradovima već postaje stvarnost. To su oni čiji gradski oci imaju viziju i planiranje na duge staze.