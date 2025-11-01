Ukrajina je u Pokrovsk poslala elitne specijalne jedinice: 'Nismo opkoljeni!'

U posljednje vrijeme sve je više navoda o ruskom napredovanju oko strateškog grada Pokrovska zapadno od Donjecka. Ukrajina je demantirala da su njihove snage bile okružene. Moskva želi da Kijev ustupi cijelu regiju Donbasa kao dio mirovnog sporazuma, uključujući dijelove koje trenutno ne kontrolira. Rusija trenutno kontrolira oko petinu ukrajinskog teritorija, uključujući Krimski poluotok koji je anektirala 2014. godine.

Izvori iz ukrajinske vojske rekli su za BBC da se specijalne snage vojne obavještajne službe i jurišne skupine koriste kao redovna pješadija za zaštitu opskrbnih linija prema trupama koje drže grad u regiji Donbas.

Raspoređivanje specijalnih snaga sugerira da su dužnosnici u Kijevu odlučni pokušati zadržati grad, koji Rusija pokušava zauzeti već više od godinu dana. Lokalni mediji izvještavaju da je šef ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirilo Budanov, bio u regiji kako bi osobno nadgledao operaciju.

Pokrovsk je ključno prometno i opskrbno središte čije bi osvajanje moglo otvoriti Rusima vrata da zauzmu ostatak regije. No Kijev također vjeruje da bi zauzimanje Pokorvska pomoglo Rusiji da uvjeri SAD da ruka vojna kampanja uspijeva i da bi, stoga, Zapad trebao pristati na ruske zahtjeve.

Washington je sve više frustriran odbijanjem Kremlja da nastavi s mirovnim pregovorima, što je kulminiralo sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa za dva najveća proizvođača nafte i odustajanjem od planova za summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Zelenski je naznačio da je otvoren za Trumpov prijedlog o prekidu vatre kojim bi se zamrznule granice duž trenutnih linija fronta. Rusija je javno inzistirala da ukrajinske trupe napuste ostatak Donbasa.

'Pokrovsk je prioritet'

U svom noćnom obraćanju, ukrajinski predsjednik je rekao: 'Pokrovsk je naš prioritet. Nastavljamo uništavati okupatora, a to je ono što je najvažnije... Moraju biti zaustavljeni tamo gdje su stigli - i tamo uništeni.'

Rusko ministarstvo obrane ustvrdilo je da je likvidiralo ukrajinske specijalce koji su se helikopterom iskrcali u blizini grada. Snimke podjeljenje medijima rikazuju ukrajinski helikopter Black Hawk koji je iskrcao oko 10 vojnika u blizini Pokrovska, iako lokacija i datum nisu mogli biti potvrđeni. Ukrajina tvrdi da to nije točno.

Ukrajinci tvrde: Nismo okruženi

Vojni izvor u Donjecku rekao je za BBC da ukrajinske snage nisu okružene, ali da su njihove linije opskrbe pod vatrom ruskih trupa.

'Situacija u gradu se toliko promijenila da ukrajinski vrhovni zapovjednik, general Sirski sada šalje elitne jedinice u grad kako bi ga stabilizirao, rekao je. To uključuje specijalne snage i jurišne jedinice u ukrajinskoj obrambeno-obavještajnoj agenciji (GUR), rekao je.

'Borbe se sada vode za željeznički kolodvor i industrijsku zonu na zapadu. Bitke za industrijsku zonu gotovo su svelo logistiku s vozila na opskrbu pješice.'

'Ukrajinske oružane snage nisu u fizičkom okruženju, već u operativnom - to znači da je sva logistika pod kontrolom vatre.'

Američki Institut za proučavanje rata izjavio je da su ukrajinske snage 'malo napredovale' tijekom nedavnih protunapada sjeverno od Pokrovska, ali je rekao da je grad 'uglavnom osporavana 'siva zona'.