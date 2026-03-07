'stravičan napad'

Rusija zasula Ukrajinu projektilima: U napadu na peterokatnicu u Harkivu poginulo 10 osoba

M. Šu./Hina

07.03.2026 u 22:29

Napad na Harkiv
Napad na Harkiv Izvor: Društvene mreže / Autor: Volodimir Zelenski/X
Bionic
Reading

Rusija je u subotu navečer dronovima i projektilima napala Ukrajinu, oštetivši infrastrukturu i usmrtivši najmanje 10 ljudi, uključujući i dvoje djece, u sjeveroistočnom gradu Harkivu, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ciljala energetski sektor i željezničku infrastrukturu diljem zemlje.

"Partneri bi trebali odgovoriti na ove divljačke napade protiv života", rekao je Zelenski na Telegramu.

"Rusija nije odustala od pokušaja uništavanja stambene i ključne infrastrukture zemlje i stoga bi se potpora trebala nastaviti", rekao je Zelenski, pozivajući partnere da nastave sa zračnom obranom i isporukama oružja.

vezane vijesti

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov i regionalni tužitelji kažu da je u gradu u napadu na peterokatnicu poginulo 11 osoba, jedna osoba više nego što Zelenski navodi.

Zelenski je u svome noćnom obraćanju napad nazvao "stravičnim". Rekao je da spasilački timovi, uključujući i stručnjake iz drugih regija, i dalje raščišćavaju i traže tijela pod ruševinama.

U Harkivu je 15 ljudi je ranjeno, a 19 stambenih zgrada oštećeno u ruskim napadima, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

U Kijevu su ozlijeđene tri osobe, a grijanje je prestalo s radom u 2806 stambenih zgrada u četiri okruga diljem glavnog grada nakon ruskog napada na energetska postrojenja, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
život pod bombama

život pod bombama

Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'
pod iranskim napadima

pod iranskim napadima

Prvi put se oglasio čelnik Emirata: 'Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen'
svađa KULMINIRALA

svađa KULMINIRALA

Orban opet podivljao na Zelenskog: 'To vam neće proći! Mene ne možete zastrašiti!'

najpopularnije

Još vijesti