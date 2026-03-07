Rusija zasula Ukrajinu projektilima: U napadu na peterokatnicu u Harkivu poginulo 10 osoba

"Rusija nije odustala od pokušaja uništavanja stambene i ključne infrastrukture zemlje i stoga bi se potpora trebala nastaviti", rekao je Zelenski, pozivajući partnere da nastave sa zračnom obranom i isporukama oružja.

"Partneri bi trebali odgovoriti na ove divljačke napade protiv života", rekao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ciljala energetski sektor i željezničku infrastrukturu diljem zemlje.

In Kharkiv, Ukraine, Russian forces killed two children and their mothers in a missile strike. Seven people were killed, and several others were injured. Among the killed were a primary school teacher and her 9-year-old son, and a 13-year-old girl and her mother. pic.twitter.com/ODt81zb0I3

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov i regionalni tužitelji kažu da je u gradu u napadu na peterokatnicu poginulo 11 osoba, jedna osoba više nego što Zelenski navodi.

Zelenski je u svome noćnom obraćanju napad nazvao "stravičnim". Rekao je da spasilački timovi, uključujući i stručnjake iz drugih regija, i dalje raščišćavaju i traže tijela pod ruševinama.