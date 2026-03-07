Prvi put se oglasio čelnik Emirata: 'Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen'

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan prvi put se javno obratio nakon početka rata u Iranu, poručivši da je situacija u zemlji stabilna
‘Sve je u redu u našoj zemlji’, rekao je, zahvalivši oružanim snagama na ‘ključnoj ulozi i izvanrednoj službi’ tijekom aktualnog sukoba u regiji.
Dodao je da će vlasti nastaviti štititi državu i njezine stanovnike, prenosi Sky news.
‘Ispunit ćemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su također dio naše obitelji’, poručio je.
U govoru je naglasio i otpornost države usred regionalnih napetosti.
‘Ujedinjeni Arapski Emirati su privlačni, lijepi i primjer drugima’, rekao je, upozorivši da se ne podcjenjuje njihova sposobnost obrane.
‘Nemojte se zavaravati izgledom Emirata. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso – nismo lak plijen’, dodao je predsjednik.
Njegove izjave dolaze dok se u regiji nastavljaju napetosti i vojni sukobi povezani s ratom između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela.