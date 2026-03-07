pod iranskim napadima

Prvi put se oglasio čelnik Emirata: 'Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen'

M. Šu.

07.03.2026 u 18:05

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Mohamed bin Zayed Al Nahyan Izvor: Profimedia / Autor: MAXIM SHIPENKOV / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan prvi put se javno obratio nakon početka rata u Iranu, poručivši da je situacija u zemlji stabilna

‘Sve je u redu u našoj zemlji’, rekao je, zahvalivši oružanim snagama na ‘ključnoj ulozi i izvanrednoj službi’ tijekom aktualnog sukoba u regiji.

Dodao je da će vlasti nastaviti štititi državu i njezine stanovnike, prenosi Sky news.

‘Ispunit ćemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su također dio naše obitelji’, poručio je.

vezane vijesti

U govoru je naglasio i otpornost države usred regionalnih napetosti.

‘Ujedinjeni Arapski Emirati su privlačni, lijepi i primjer drugima’, rekao je, upozorivši da se ne podcjenjuje njihova sposobnost obrane.

Nemojte se zavaravati izgledom Emirata. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso – nismo lak plijen’, dodao je predsjednik.

Njegove izjave dolaze dok se u regiji nastavljaju napetosti i vojni sukobi povezani s ratom između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
život pod bombama

život pod bombama

Strašna svjedočanstva građana Irana: 'Ni u najgorim snovima nismo mogli zamisliti ovakav dan'
pod iranskim napadima

pod iranskim napadima

Prvi put se oglasio čelnik Emirata: 'Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen'
svađa KULMINIRALA

svađa KULMINIRALA

Orban opet podivljao na Zelenskog: 'To vam neće proći! Mene ne možete zastrašiti!'

najpopularnije

Još vijesti