Šire se snimke: Izrael udario na naftna skladišta u Iranu

Naftno skladište u južnom dijelu Teherana pogođeno je u napadu, javila je iranska novinska agencija Fars, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).
Napad je uslijedio nedugo nakon što je izraelska vojska objavila da je započela novu ‘valnu seriju zračnih udara’ prema iranskoj prijestolnici.
Prema izvješćima iranskih državnih medija, pogođeno skladište nalazi se u blizini velike rafinerije, no prvi izvještaji navode da sama rafinerija nije oštećena.
Izraelska vojska potvrdila je da je bombardirala nekoliko naftinih skladišta u Teheranu, tvrdeći da su korišteni za opskrbu vojne infrastrukture Islamske Republike.
U priopćenju izraelskih obrambenih snaga navodi se da iranske vojne strukture ‘izravno i često koriste te spremnike goriva za upravljanje vojnom infrastrukturom’.
‘Preko njih iranski režim distribuira gorivo različitim potrošačima, uključujući vojne subjekte u Iranu’, stoji u priopćenju.
Izraelska vojska dodaje da je napad ‘još jedan korak u produbljivanju štete na vojnoj infrastrukturi iranskog režima’.