Ali Larijani: 'Trump je očekivao brzu pobjedu, a sada je zaglavio'

M. Šu.

07.03.2026 u 22:55

Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, izjavio je da su Sjedinjene Države zbog politike predsjednika Donalda Trumpa ‘zarobljene u močvari vlastitih pogrešnih procjena’.

U unaprijed snimljenom intervjuu na iranskoj državnoj televiziji Larijani je rekao da Washington nije uspio ostvariti svoje ciljeve u ratu protiv Irana, prenosi Guardian.

Mislim da je najveći problem Amerikanaca to što ne razumiju kontekst zapadne Azije, a posebno Iran’, rekao je.

Dodao je da su američke vlasti pogrešno procijenile situaciju i očekivale brzu pobjedu. ‘Mislili su da će to biti poput Venezuele – da će udariti, preuzeti kontrolu i da će sve biti gotovo. Ali sada su zaglavili’, rekao je Larijani.

Prema njegovim riječima, države u regiji sve više uviđaju da Sjedinjene Države više ne mogu jamčiti njihovu sigurnost nakon višednevnih napada i eskalacije sukoba.

Larijani je također poručio da Iran nema problema s drugim državama u regiji, nego isključivo s američkom politikom.

Larijani je jedan od najutjecajnijih iranskih političara i vodi Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, ključno tijelo koje koordinira sigurnosnu i vanjsku politiku zemlje.

