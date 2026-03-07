Ali Larijani: 'Trump je očekivao brzu pobjedu, a sada je zaglavio'

‘ Mislim da je najveći problem Amerikanaca to što ne razumiju kontekst zapadne Azije, a posebno Iran ’, rekao je.

U unaprijed snimljenom intervjuu na iranskoj državnoj televiziji Larijani je rekao da Washington nije uspio ostvariti svoje ciljeve u ratu protiv Irana, prenosi Guardian .

Dodao je da su američke vlasti pogrešno procijenile situaciju i očekivale brzu pobjedu. ‘Mislili su da će to biti poput Venezuele – da će udariti, preuzeti kontrolu i da će sve biti gotovo. Ali sada su zaglavili’, rekao je Larijani.

Prema njegovim riječima, države u regiji sve više uviđaju da Sjedinjene Države više ne mogu jamčiti njihovu sigurnost nakon višednevnih napada i eskalacije sukoba.

Larijani je također poručio da Iran nema problema s drugim državama u regiji, nego isključivo s američkom politikom.

Larijani je jedan od najutjecajnijih iranskih političara i vodi Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, ključno tijelo koje koordinira sigurnosnu i vanjsku politiku zemlje.