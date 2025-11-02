zahladili odnosi

Sastanak Trumpa i Putina? Rusija kaže: 'Nema potrebe!'

M. Šu./Hina

02.11.2025 u 17:00

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

"Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, izvijestila je državna novinska agencija TASS. "Sada je potreban vrlo pažljiv rad na detaljima dogovora", rekao je.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada, Trump je rekao da se nada da će se u roku od dva tjedna održati samit dvojice čelnika u mađarskoj prijestolnici Budimpešti o okončanju rata.

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini.

Trump je odlučio odgoditi samit na neodređeno vrijeme, rekavši da bi to bio "protraćen sastanak". Potom je 22. listopada prvi put uveo žestoke sankcije dvjema ruskim naftnim kompanijama.

Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine na prekid vatre prije pregovora. Kremlj traži politički dogovor prije okončanja borbi. 

