Rusija gradi teretnu luku: 'Očekujemo da će značajno povećati obujam riječnih isporuka'

Luka u Nižnjem Novgorodu, na sjevernoj obali Volge , već je povezana plovnim putevima s Baltičkim i Bijelim morem na sjeveru te Kaspijskim jezerom i Crnim morem na jugu. Nova luka bit će izgrađena 'preko puta', na južnoj obali Volge, u gradu Boru.

"Očekujemo da će (nova luka) značajno povećati obujam riječnih isporuka i omogućiti kompanijama iz Nižnjeg Novgoroda da dosegnu međunarodna tržišta putem Kaspijskog jezera i crnomorskog bazena", izjavio je guverner Nižegorodske oblasti Gleb Nikitin.

U okviru proširenja posebne gospodarske zone u Nižegorodskoj oblasti uz luku se planira i gradnja novih proizvodnih pogona, a na ulaganje se obvezalo deset kompanija iz metalurškog sektora, logistike i poljoprivredno‑industrijskog sektora, prenosi novinska agencija Interfax. Nova riječna luka nadovezuje se na gradnju prometne infrastrukture na Međunarodnom transportnom koridoru sjever‑jug (INSTC) koji bi trebao spojiti Baltičko more s Indijskim oceanom preko Kaspijskog jezera i Hormuškog tjesnaca.

Koridor se proteže od Sankt Peterburga u Finskom zaljevu i preko Moskve i Volgograda dolazi do Kaspijskog jezera, na koje izlaz, uz Rusiju, imaju i Kazahstan, Turkmenistan, Iran i Azerbajdžan. Iz ruske luke Astrahan brodovi bi Kaspijskim jezerom stizali u iransku luku Bandar e-Ahali.

Veza bi se nastavila željezničkom i cestovnim prometnicama do iranske luke na obali Hormuškog tjesnaca Bandar Abbas koji bi se potom brodovima povezao preko Indijskog oceana s Mumbaijem. Plan predviđa i gradnju prometnica uz obalu Kaspijskog jezera, u Kazahstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Azerbajdžanu.