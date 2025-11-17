Rusija izvela raketni napad na Ukrajinu: Ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece

U ruskom raketnom napadu na istočno ukrajinski grad Balakliia ubijene su tri osobe, a ranjeno deset, uključujući troje djece, rekao je u ponedjeljak regionalni vojni dužnosnik u Harkivskoj regiji

U noćnom napadu pogođeno je središte grada, ozlijeđena su djeca rođena 2007., 2010. i 2011. godine, rekao je Vitalij Karabanov, načelnik vojne uprave Balakliie, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Devetero ranjenih je hospitalizirano, kazao je. Nije bilo trenutnog odgovora na napad. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Karabanovo izvješće.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Kasno sinoć lokalni su mediji javili da je dio okupiranog Donjecka ostao bez struje nakon navodnog napada na obližnju električnu trafostanicu, piše Kyiv Independent. Prema pisanju Telegram kanala ExileNova+, pogođena je trafostanica Čajkine u Donjeckoj oblasti, što je navodno izazvalo prekide u opskrbi. Kyiv Independent izvještaj nije uspio neovisno potvrditi, a ukrajinska vojska zasad se nije oglasila. Ukrajinske snage posljednjih mjeseci redovito ciljaju vojne i industrijske objekte na okupiranim teritorijima i u Rusiji. Tako su 11. studenoga, prema navodima ruskih Telegram kanala, izvele napad na termoelektranu pod ruskom kontrolom u istom području.

Na društvenim mrežama pojavili su se, kako tvrde ti izvori, videozapisi koji prikazuju snažnu eksploziju i požar u elektrani Starobeševo, smještenoj u okupiranoj zajednici Novi Svit. Navodi se da je požar izbio nakon što je ispaljeni projektil pogodio objekt.

An attack on Starobesheve TPP in Donetsk region is ongoing. Installed capacity - 2300 MW. pic.twitter.com/iZlkokhzyi — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 11, 2025