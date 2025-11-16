Kuha li se na Bliskom istoku nešto veliko? Ovi vojni potezi ukazuju na jedno, evo o čemu je riječ

Bijela kuća upozorila je ovih dana iračku vladu da će svaki odgovor tamošnjih naoružanih frakcija na nadolazeće američke vojne operacije u regiji rezultirati ozbiljnim posljedicama. Američko upozorenje došlo je neposredno pred iračke parlamentarne izbore koji su upravo u tijeku, a ponajviše se odnose na šijitske frakcije u Iraku koje potpomaže Iran, ali i usred rastućih napetosti na relaciji Washington-Teheran te krhkog primirja između Izraela i Irana. Evo što znamo o značajnom raspoređivanju američkih snaga u bliskoistočnoj regiji i je li moguć nastavak šireg sukoba u tom području u kojem bi drastično intervenirale Sjedinjene Države

Irački ministar obrane Tabit al Abasi otkrio je prošlog tjedna da ga je američki kolega Peter Hegseth obavijestio o nadolazećim vojnim operacijama u regiji i najoštrije upozorio da će bilo kakvo miješanje iračkih militantnih skupina donijeti 'ozbiljne posljedice'. Pritom američki ministar obrane nije pružio Al Abasiju detalje vezane uz najavljene vojne operacije u blizini Iraka. Dodao je da je telefonski razgovor s Hegsethom trajao desetak minuta te da je održan u nazočnosti načelnika glavnog stožera iračke vojske i zamjenika zapovjednika združenih operacija. Al Abas je istaknuo i da je njegov američki kolega završio poziv eksplicitnom prijetnjom: 'Ovo je posljednja obavijest… i vi vrlo dobro znate kakav će biti odgovor američke vlade.'

Irački ministar obrane nadalje je napomenuo da su tijekom istog razgovora on i Hegseth razgovarali o pitanjima vezanim uz suradnju u području dronova, predloženom memorandumu o razumijevanju o sigurnosnoj i obavještajnoj suradnji između dviju strana te ugovoru za helikoptere Bell koji će biti isporučeni Iraku. Upozorenje SAD-a došlo je u trenutku u kojem se u Iraku održavaju šesti parlamentarni izbori od političke transformacije koju su američke snage donijele 2003. godine. Na njima aktualni premijer Mohamed Šia al Sudani traži drugi mandat u pokušaju koji rastuće mlado biračko tijelo sve više doživljava kao sredstvo putem kojeg etablirane stranke međusobno dijele naftno bogatstvo bliskoistočne nacije. Prema izbornim rezultatima, Al Sudanijev blok osvojio je najviše mjesta, no ne i većinu, što potencijalno znači višemjesečne postizborne pregovore između šijitskih i sunitskih, kao i kurdskih stranaka o podjeli funkcija u budućoj vladi i izboru premijera.

https://www.youtube.com/watch?v=4D8U5EtCiE8

Saudijci s Amerikancima u Kaliforniji uvježbavaju pustinjsko ratovanje U međuvremenu, usred dubokih podjela među iračkim političkim blokovima i oprečnih signala iz Washingtona, među raznim frakcijama, posebno unutar šijitskih skupina, proširila se sve veća tjeskoba i zabrinutost zbog potencijalnih posljedica američkih vojnih poteza u regiji. Iako su informacije o mogućim nadolazećim vojnim djelovanjima fragmentarne i nisu u potpunosti javno potvrđene, pouzdano se zna da je proteklog listopada prema Bliskom istoku pokrenut masovni val američkih letećih kerozinskih postaja tipa KC-135 Stratotanker, ključnih za nadopunjavanje gorivom lovaca i bombardera tijekom opsežnih operacija. Većina tih letećih cisterni sletjela je u zračnu bazu Al Udeid u Katru, sjedištu američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).

Istovremeno je CENTCOM izvijestio da su njegove snage u Siriji u prvom tjednu studenoga pomogle u više od 22 operacije protiv tzv. Islamske države, pri čemu je ubijeno pet, a zarobljeno 19 pripadnika te terorističke organizacije. Također su nastavljene američke akcije radi zaštite pomorskog prometa u Crvenom moru i Perzijskom zaljevu od napada hutističkih pobunjenika iz Jemena, a koje podržavaju Iran, irački šijiti, Hezbolah i Hamas. Uz to, tijekom listopada je najavljeno operativno djelovanje američkih snaga u Izraelu kako bi nadzirali primjenu primirja u Gazi, a koje se pak prema najsvježijim izvješćima učestalo krši. Povrh svega, američke i saudijske snage pokrenule su prošlog tjedna vježbe u Kaliforniji da bi poboljšale spremnost za borbu u pustinji Mojave. Kako je priopćeno, vježba Quincy-1 naglašava rastući pritisak na interoperabilnost i koordinaciju brzog odgovora između dviju vojski usred regionalnih sigurnosnih napetosti.

Tenzije potaknute zastojem u nuklearnim pregovorima Zajednička vježba Amerikanaca i Saudijaca okuplja oklopne i lake pješačke snage da bi uvježbavale kombinirane operacije i izoštrile donošenje odluka u realnim uvjetima, što je prema ocjenama vojnih analitičara pravovremeni signal vojne spremnosti dok se oba obrambena partnera snalaze u nestabilnoj regionalnoj dinamici. Stručnjaci nadodaju da je ta aktivnost važna jer testira koliko se brzo i učinkovito dvije vojske mogu integrirati u velikim razmjerima, od zapovijedanja i kontrole najkritičnije dostave opskrbe do podrške raspršenim snagama u području operacija u različitim borbenim okruženjima. Strateški gledano, vježba jača kredibilitet obrambene suradnje SAD-a i Saudijske Arabije u trenutku u kojem je sposobnost zajedničkog djelovanja u teškim, raspršenim okruženjima ključna za odvraćanje protivnika. Obuka protiv promišljene suprotstavljene sile u pustinjskim uvjetima, koja održava mnoga bliskoistočna ratišta, pomaže u usklađivanju doktrine o zaštiti snaga, protuoklopnim angažmanima i zaštiti kritične logistike od vatre dugog dometa i dronova.

Također signalizira saveznicima i suparnicima da obje vojske usavršavaju mehanizme, cikluse planiranja, komunikacijsku arhitekturu i lance održavanja, potrebne za prijelaz s koordinacije u mirnodopskom vremenu na odgovor na krizu bez gubitka tempa. Premda nije javno potvrđena neka velika ofenziva na Iran ili velike iranske objekte, svakako je moguće da su najnoviji američki potezi pripremanje opcija ili preduvjeta za takav scenarij. Tenzije su potaknute zastojem u nuklearnim pregovorima s Teheranom i tekućim sankcijama, što sve povećava rizik od sukoba s Iranom kao ključnim regionalnim protivnikom SAD-a, Izraela i sunitske Saudijske Arabije.

The Iraqi Defense Minister was warned by US Secretary of War Pete Hegseth that a war is coming to the region.



In a recent interview, Iraqi Defense Minister Thabit al-Abbasi recounted a call he received from Hegseth regarding impending US operations in the region. It has widely… pic.twitter.com/uUJDdSJaJy — MintPress News (@MintPressNews) November 3, 2025

Teheran tvrdi da je spreman Iran je pak više puta naglasio da je spreman braniti se, istovremeno jasno dajući do znanja da neće započeti rat. Teheran je objavio da će proširiti domet svojih projektila 'gdje god je to potrebno' i naglasio da će zemlja odlučno odgovoriti ako bude napadnuta, odbacujući pritom pozive SAD-a i Europe na ograničavanje raketnog programa. Bivši zapovjednik Iranske revolucionarne garde, general-bojnik Mohsen Rezaei, upozorio je da bi čak i jedan izraelski napad mogao izazvati opsežni rat u koji bi bio uključen SAD. 'Čim Izrael započne rat, mi ćemo ući u rat sa Sjedinjenim Državama', rekao je Rezaei, ističući spremnost Teherana da uzvrati Izraelu i njegovim saveznicima.

Saudi Arabia’s Royal Land Forces and the US Army kicked off the joint military exercise “Quincy-1” on Wednesday at Fort Irwin, a major training base in the Mojave Desert.https://t.co/uIxMdxlfZ3 — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 6, 2025

Upozorenja i gomilanje američke vojske dolaze u trenutku u kojem je Institut za proučavanje rata (ISW) upozorio kako je malo vjerojatno da će se iransko primirje s Izraelom održati te da bi se sukob mogao nastaviti. U izvješću se navodi da je iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost naložilo dužnosnicima da odrede nasljednike kako bi se održao kontinuitet vodstva tijekom potencijalnog rata. ISW je dodao i da je iransko zapovjedništvo nedavno održalo inspekciju pomorskih snaga, za koje je rečeno da su u potpunosti spremne za mogući budući sukob. Raspoređivanje američke vojske u regiji, vježbe s partnerima i međusobna upozorenja signaliziraju razdoblje pojačane budnosti diljem Bliskog istoka. Pozornost će se usmjeriti na dodatna kretanja američkih zrakoplova ili druge vojne opreme, a izjave Teherana ukazuju na to da je Iran spreman brzo odgovoriti na sve uočene prijetnje. S obzirom na zastoj u nuklearnim pregovorima, tekuće sankcije i regionalne napetosti, uključujući mogućnost obnove sukoba s Izraelom, situacija bi mogla brzo eskalirati, što diplomatsko sudjelovanje i pažljivo praćenje čini ključnima u nadolazećim tjednima.