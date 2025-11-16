Rusija: Razgovaramo s Amerikancima, ovo je temelj za kraj rata u Ukrajini

Rusija i SAD vode aktivan dijalog o mogućem rješenju ukrajinske krize temeljenom na dogovorima postignutima na sastanku na vrhu u Anchorageu u kolovozu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov u intervjuu za kanal državne televizije 'Rusija 1'

Prema njegovim riječima, Moskva smatra da taj okvir predstavlja 'dobar temelj' za postizanje trajnog mira. 'Mi sa SAD-om aktivno razgovaramo o ukrajinskom rješenju na temelju dogovora postignutih u Anchorageu. Smatramo da je to zaista dobar put za mirno rješenje', rekao je Ušakov, prenosi agencija RIA Novosti. 'Kijev sve zna, ali je protiv' Ušakov tvrdi da je ukrajinsko vodstvo upoznato s dogovorima koje su u kolovozu postigli Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump, no da im se sadržaj ne sviđa.

'Anchorage se ne sviđa ni mnogim Europljanima, ali to ne vrijedi za sve. Ne sviđa se onima koji ne žele mirno rješenje, već žele nastaviti rat do posljednjeg Ukrajinca', ustvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika. Dodao je kako Washington nikada nije službeno objavio da dogovori više ne vrijede. 'Mnogo je signala - neki su pozitivni, neki ne - ali osnova svega i dalje je Anchorage', zaključio je. Što se dogodilo na Aljasci? Sastanak američkog i ruskog predsjednika održan je 15. kolovoza u Anchorageu na Aljasci, gdje su politički čelnici razgovarali o tome kako okončati sukob između Rusije i Ukrajine. Putin je nakon sastanka izjavio kako 'postoji realna mogućnost završetka rata'. VIDEO Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Unatoč tome, napredak u izravnim pregovorima između Rusije i Ukrajine od tada praktički je stao. Ove godine održana su tri kruga pregovora u Istanbulu, 16. svibnja, 2. lipnja i 23. srpnja, a posljednji konkretan dogovor odnosio se na nastavak neograničene sanitarne razmjene teško ranjenih i bolesnih. Moskva je, prema ruskim izvorima, izrazila spremnost predati Ukrajini još tri tisuće tijela poginulih ukrajinskih vojnika i predložila razmjenu zarobljenika 'u omjeru od najmanje 1200 sa svake strane'.