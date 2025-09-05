Rubikon je postao najveća prijetnja Ukrajini: Rade dodatne probleme na bojištu

Na bojištu u Ukrajini posljednjih mjeseci snažno se istaknula ruska jedinica specijalizirana za dronove Rubikon koja se pokazala jednom od najučinkovitijih postrojbi
Neprestani ruski napadi dronovima doveli su do ozbiljnog manjka kamiona, terenskih vozila i oklopnog transporta u ukrajinskoj vojsci. Mnogi automobili i kamioni bivaju uništeni prilikom opskrbnih i evakuacijskih misija, što dodatno otežava stanje na bojištu, piše Forbes.
Veliki gubici u vozilima i opremi
Stoga nije ni čudno da se na ukrajinskoj bojišnici sve češće se mogu vidjeti improvizirana vozila nalik onima iz filma Mad Max. Obični kamioni i pickup vozila prekrivaju se zavarenim metalnim kavezima u očajničkom pokušaju da prežive udare ruskih dronova. Upravo su takvi napadi Rubikona odigrali ključnu ulogu u ruskoj obrani od ukrajinske ofenzive u Kursku u kolovozu 2024. godine. Gađanjem ukrajinskih bokova i pritiskom na logističke pravce pomoću dronova, Moskva je nakon mjeseci žestokih borbi uspjela potisnuti Kijev.
Analitičar Andrew Perpetua u ožujku je na platformi X upozorio da bi se ruski uspjeh u Kursku mogao ponoviti i na drugim frontama ako ne budu razvijene učinkovite protumjere. Danas je prisutnost Rubikona kod Kostiantnivke natjerala ukrajinsku vojsku da iz temelja preispita opskrbne rute, što stvara ogroman i dugotrajan pritisak na njihovu obranu.
Prekretnica u ruskoj kampanji dronovima
The New York Times u srpnju je izvijestio kako su ukrajinski vojnici upravo pojavu Rubikona označili ključnim trenutkom u ratu.
Nakon početka invazije u veljači 2022., Kremlj je očekivao brzu pobjedu – neki vojnici nosili su čak i paradne uniforme umjesto osnovnih potrepština. Umjesto toga, uslijedio je iscrpljujući rat, a svijet je svjedočio slaboj borbenoj izvedbi Moskve. No od tada je ruska vojska izvukla pouke i svoju ratnu mašineriju učinila daleko učinkovitijom.
Godine 2024. optički dronovi počeli su dominirati bojištem, osobito u Kursku, a inovaciju je prva razvila Moskva, a ne Kijev. Vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirskij priznao je da Rusija trenutačno vodi ‘i u količini i u širini primjene’, prenijela je Ukrajinska pravda.
Moskva očito igra na kvantitetu, mobilizirajući državne resurse za masovnu proizvodnju sustava. Tvrtka Kalašnjikov udružila se s Uškunikom, volonterskim tehnološkim inkubatorom koji je razvio prvi ruski optički dron, kako bi ubrzali zajedničku proizvodnju. To je dio šireg zaokreta ruske obrambene industrije prema integraciji inovacija testiranih na bojištu u serijsku proizvodnju, čime se znatno skraćuje put od razvoja do uporabe.
Profesionalizacija ratovanja dronovima
Ministarstvo obrane Rusije osnovalo je Rubikon Centar, elitnu jedinicu, u drugoj polovici 2024. Rubikon raspolaže s 12 odreda specijaliziranih za FPV letjelice, izviđačke dronove, Lancete, letjelice s fiksnim krilima te novoformiranu pomorsku (USV) jedinicu, a u sklopu strukture nalaze se i timovi za opskrbu i evakuaciju.
Rezultat je profesionalna i metodična integracija dronova u širu ratnu mašineriju, s ciljem suzbijanja ukrajinskih UAV-ova i potkopavanja logističke potpore Kijeva. Ruska vojska sada dronove usko povezuje s jurišnim postrojbama.
‘Ne ide svaki juriš prema planu, Rusi i dalje gube velik broj vojnika’, napisao je Samuel Bendett, analitičar Centra za novu američku sigurnost. ‘No prisutnost Rubikon Centra upućuje na profesionalniji, sustavniji pristup kombiniranju kopnenih napadnih jedinica s izviđačkim i taktičkim dronovima.’
Kijev pokazuje da zna prilagoditi taktiku. U kolovozu 2024. pokrenut je program ‘Vojska dronova’ koji funkcionira po principu bodovnog nagrađivanja. Svaki pogodak bilježi se i potvrđuje FPV snimkom, a vrijedniji ciljevi poput tenkova T-90M donose više bodova i nagrade u obliku dodatnih dronova.
Sustav motivira pilote da ciljaju najvažnije mete i osigurava da najbolje jedinice brzo dobiju opskrbu. Nedavno je program prilagođen tako da posebno naglašava uništavanje neprijateljskih posada dronova, osobito optičkih operatera. U lipnju 2025. i ruski vojni komentator priznao je na Telegramu da se ta promjena pokazala učinkovitom.
Ipak, uspjeh Rubikona pokazuje koliko je Rusija od početnih pogrešaka napredovala i učvrstila dominaciju u ratovanju dronovima. Moskva je povećala proizvodnju, standardizirala uspješne modele i rasporedila ih diljem fronte. Ukrajina se sada utrkuje s vremenom kako bi razvila učinkovite protumjere i neutralizirala elitne formacije poput Rubikona.