Rubikon je postao najveća prijetnja Ukrajini: Rade dodatne probleme na bojištu

Stoga nije ni čudno da se na ukrajinskoj bojišnici sve češće se mogu vidjeti improvizirana vozila nalik onima iz filma Mad Max. Obični kamioni i pickup vozila prekrivaju se zavarenim metalnim kavezima u očajničkom pokušaju da prežive udare ruskih dronova. Upravo su takvi napadi Rubikona odigrali ključnu ulogu u ruskoj obrani od ukrajinske ofenzive u Kursku u kolovozu 2024. godine. Gađanjem ukrajinskih bokova i pritiskom na logističke pravce pomoću dronova, Moskva je nakon mjeseci žestokih borbi uspjela potisnuti Kijev.

Neprestani ruski napadi dronovima doveli su do ozbiljnog manjka kamiona, terenskih vozila i oklopnog transporta u ukrajinskoj vojsci. Mnogi automobili i kamioni bivaju uništeni prilikom opskrbnih i evakuacijskih misija, što dodatno otežava stanje na bojištu, piše Forbes.

Analitičar Andrew Perpetua u ožujku je na platformi X upozorio da bi se ruski uspjeh u Kursku mogao ponoviti i na drugim frontama ako ne budu razvijene učinkovite protu­mjere. Danas je prisutnost Rubikona kod Kostiantnivke natjerala ukrajinsku vojsku da iz temelja preispita opskrbne rute, što stvara ogroman i dugotrajan pritisak na njihovu obranu.

Prekretnica u ruskoj kampanji dronovima

The New York Times u srpnju je izvijestio kako su ukrajinski vojnici upravo pojavu Rubikona označili ključnim trenutkom u ratu.

Nakon početka invazije u veljači 2022., Kremlj je očekivao brzu pobjedu – neki vojnici nosili su čak i paradne uniforme umjesto osnovnih potrepština. Umjesto toga, uslijedio je iscrpljujući rat, a svijet je svjedočio slaboj borbenoj izvedbi Moskve. No od tada je ruska vojska izvukla pouke i svoju ratnu mašineriju učinila daleko učinkovitijom.

Godine 2024. optički dronovi počeli su dominirati bojištem, osobito u Kursku, a inovaciju je prva razvila Moskva, a ne Kijev. Vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirskij priznao je da Rusija trenutačno vodi ‘i u količini i u širini primjene’, prenijela je Ukrajinska pravda.

Moskva očito igra na kvantitetu, mobilizirajući državne resurse za masovnu proizvodnju sustava. Tvrtka Kalašnjikov udružila se s Uškunikom, volonterskim tehnološkim inkubatorom koji je razvio prvi ruski optički dron, kako bi ubrzali zajedničku proizvodnju. To je dio šireg zaokreta ruske obrambene industrije prema integraciji inovacija testiranih na bojištu u serijsku proizvodnju, čime se znatno skraćuje put od razvoja do uporabe.

Profesionalizacija ratovanja dronovima

Ministarstvo obrane Rusije osnovalo je Rubikon Centar, elitnu jedinicu, u drugoj polovici 2024. Rubikon raspolaže s 12 odreda specijaliziranih za FPV letjelice, izviđačke dronove, Lancete, letjelice s fiksnim krilima te novoformiranu pomorsku (USV) jedinicu, a u sklopu strukture nalaze se i timovi za opskrbu i evakuaciju.

Rezultat je profesionalna i metodična integracija dronova u širu ratnu mašineriju, s ciljem suzbijanja ukrajinskih UAV-ova i potkopavanja logističke potpore Kijeva. Ruska vojska sada dronove usko povezuje s jurišnim postrojbama.