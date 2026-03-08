Ročnici sutra prvi put ulaze u vojarne: 'Broj priziva savjesti nas je iznenadio'

Služenje obveznog vojnog roka počinje u ponedjeljak - u tri vojarne ulazi 800 ročnika. Više detalja o temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) za RTL Danas otkrio je Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH

'Što se tiče Oružanih snaga, za sutra je apsolutno sve spremno, počevši od same infrastrukture, instruktora, naoružanja i opreme koje će ročnici zadužiti', govori nam Kundid i dodaje da će sutra biti u Slunju gdje će pozdraviti ročnike i zaželiti im dobrodošlicu na odsluženje temeljnog vojnog osposobljavanja, prenosi RTL. Evo što ih čeka prvi dan Ispričao nam je kako će izgledati prvi dan. 'Što se konkretno tiče Slunja, imaju organizirani prijevoz autobusima, tako da dolaze oko podneva. Nakon toga ide evidentiranje i idu u skladište, gdje će zadužiti kompletnu opremu. Nakon toga se vraćaju u spavaonice, gdje će opremu presložiti u ormare, presvući se u odoru i dalje idu u skladu s dinamičkim planom za taj dan'.

'U konačnici, mi ćemo ih postupno uvađati u vojnu profesiju. Ipak su sada istrgnuti iz civilne sredine i došli su u vojarnu. Prilagođavat ćemo ih korak po korak da ne dožive preveliki strest', dodaje Kundid. Kundid pojašnjava i kako izgleda odora koju će zadužiti: 'Komplet odore podrazumijeva da su to čizme, hlače, košulja, majica kratkih rukava. Naravno, sve duplo. Također dobivaju i dvije jakne te komplet sportske opreme, koji podrazumijeva trenirku, tenisice, majice kratkih rukava, kratke hlače i slično'. Što je s mobitelima i slobodnim vikendima? Odgovorio je na pitanje kako se radio raspored tko će ići u koju vojarnu. 'U skladu s ročnicima i njihovim mjestima prebivališta - najbliža vojarna - to je bio princip raspoređivanja. Naravno da vjerojatno nismo uspjeli sve rasporediti tako da budu u najbližoj vojarni u skladu s adresom prebivališta', navodi Kundid. Što će biti ako sutra netko zakasni? 'Očekujem da se nešto takvo neće dogoditi. Rok im je da se moraju, na vojnu lokaciju gdje su dobili poziv, najkasnije javiti u 14.00 sati', kaže Kundid. Odgovorio nam je i što će biti sa slobodnim vikendima. 'U principu, u osam tjedana imaju pravu na jedan slobodan vikend. Vikend kada će biti Uskrs je produžen, tako da ćemo im omogućiti da koriste taj slobodan vikend', kaže Kundid. Dotaknuo se i situacije s mobitelima. 'Što se tiče mobitela, tu nema posebnih restrikcija. Mobitel im neće nitko oduzeti, uvijek ga mogu imati uz sebe, samo ga ne mogu koristiti tijekom provedbe obuke niti za snimanje obučnih sadržaja. Za sve ostalo ga mogu koristiti', pojašnjava načelnik Glavnog stožera.