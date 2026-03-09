krav maga

Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

M.Da.

09.03.2026 u 09:00

tportal
Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi
Bionic
Reading

Četrnaest instruktora MORH-a podijelit će svoje znanje o krav magi s 800 ročnika prvog naraštaja ponovno uvedenog vojnog roka. Pritom naglasak nije samo na borilačkim vještimana, već i na mentalnoj otpornosti i mogućnosti nošenja sa stresnim situacijama te pravilnoj komunikaciji

Nakon 17 godina u Hrvatsku se vraća vojni rok. Prvi polaznici bi u vojarne trebali stupiti već danas, a osim učenja vojnih vještina, preživljavanja te upravljanja dronovima, bavit će se i krav magom.

Riječ je o borilačkoj vještini koju je prije nešto manje od 100 godina osmislio Izraelac Imi Lichtenfeld. Riječ je o vještini koja služi samoobrani, a sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća bila je rezervirana isključivo za vojni sektor. Temelji se na jednostavnim, prirodnim i instinktivnim pokretima koje je lako naučiti i zapamtiti, a služi za izbjegavanje neugodnih situacija, od svakodnevnih konflikata do fizičkih napada.

"Polaznici vojnog roka učit će krav magu usmjerenu na eliminaciju neprijatelja i djelovanje u timu. Vojnici rade u skupinama, koriste oružje i djeluju po zapovijedi, dok civili uglavnom reagiraju reaktivno, kao posljedica napada", objasnio je za RTL Danas glavni instruktor organizacije Krav Maga Hrvatska, Marijan Škiljić, koji je bio zadužen za edukaciju instruktora koji će svoje znanje prenijeti na ročnike.

vezane vijesti

Komunikacija i povjerenje

Uz samu tehniku, naglasak u obuci će biti i na razvoju mentalne otpornosti, komunikacije u stresnim situacijama i povjerenja među članovima postrojbe.

"Jedna od najvažnijih stvari koje ročnici mogu ponijeti s vojnog roka je sposobnost nošenja sa stresnim situacijama, kako komunicirati, donositi odluke i ojačati vlastitu otpornost”, ističe Škiljić te dodaje da je timski rad ključan, jer vojnici ovise jedni o drugima, a njihovo međusobno povjerenje utječe i na donošenje odluka u borbi.

Treninzi se bave tehnikom i taktikom samoobrane te vježbanjem kondicijske i mentalne snage. Ukupno 14 instruktora je završilo tečaj MORH-a te će svoje znanje prenijeti na prvih 800 ročnika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

  • 09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu? Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba. IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.  Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo. Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina. Među poginulima je 200 žena. 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu. 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    Eksplozije u Dubaiju Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova. Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'. Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje. Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače. Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
ključne odluke

ključne odluke

Izvanredna sjednica Vlade: Vraća se nedavno ukinuta mjera, ima veze s cijenama goriva
krav maga

krav maga

Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

najpopularnije

Još vijesti