Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

Četrnaest instruktora MORH-a podijelit će svoje znanje o krav magi s 800 ročnika prvog naraštaja ponovno uvedenog vojnog roka. Pritom naglasak nije samo na borilačkim vještimana, već i na mentalnoj otpornosti i mogućnosti nošenja sa stresnim situacijama te pravilnoj komunikaciji

Nakon 17 godina u Hrvatsku se vraća vojni rok. Prvi polaznici bi u vojarne trebali stupiti već danas, a osim učenja vojnih vještina, preživljavanja te upravljanja dronovima, bavit će se i krav magom. Riječ je o borilačkoj vještini koju je prije nešto manje od 100 godina osmislio Izraelac Imi Lichtenfeld. Riječ je o vještini koja služi samoobrani, a sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća bila je rezervirana isključivo za vojni sektor. Temelji se na jednostavnim, prirodnim i instinktivnim pokretima koje je lako naučiti i zapamtiti, a služi za izbjegavanje neugodnih situacija, od svakodnevnih konflikata do fizičkih napada.

"Polaznici vojnog roka učit će krav magu usmjerenu na eliminaciju neprijatelja i djelovanje u timu. Vojnici rade u skupinama, koriste oružje i djeluju po zapovijedi, dok civili uglavnom reagiraju reaktivno, kao posljedica napada", objasnio je za RTL Danas glavni instruktor organizacije Krav Maga Hrvatska, Marijan Škiljić, koji je bio zadužen za edukaciju instruktora koji će svoje znanje prenijeti na ročnike.

