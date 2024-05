Tko je potencijalna 76. karika? Okupljao je žetončiće, opravdavao Žalac, hvalio Turudića

'U fazi smo da smo premostili onu prvu prepreku. Još uvijek je na stolu kako to napraviti na najprihvatljiviji mogući način da stvar bude stabilna. Ukoliko to postignemo, onda idemo korak dalje i krećemo prema pregovorima o svjetonazorskim točkama i nakon toga u priču o tome što je budući program vlade i dogovore oko resora, ukoliko se dođe do tih faza', otkrio je danas Penava, potvrđujući da je dogovor oko SDSS-a 'pri kraju' jer manjine sutra imaju novi sastanak.

'Od osam manjinskih zastupnika u ovom sazivu Sabora, od Juhasa, koji je član SDP-a, do SDSS-a te talijanske i češke manjine, svi su oni prije izbora bili skloni SDP-u i prije proglašenja rezultata dali su potporu Zoranu Milanoviću... Da sam prošao na izborima, stao bih uz Domoljubnu koaliciju. Uvjeren sam da ova država zaslužuje promjene u odnosu na prije. Ne znam je li se za to znalo prije, ali očito je SDP dignuo i Kurta i Murta protiv mene', naveo je Jankovics.

Malo bi koga iznenadilo da Jankovics posluži kao posljednja, 76. karika za sastavljanje nove HDZ-ove većine - uz bok 13 zastupnika DP-a i 'odmetnute' suverenistice Vesne Vučemilović. Robert Jankovics, koji je u posljednjem sazivu Sabora dogurao do pozicije predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), u Sabor je prvi put kročio nakon prijevremenih izbora 2016. Na redovnim izborima 2015. nije uspio uzeti mandat dotadašnjem mađarskom predstavniku Šandoru Juhasu, istaknutom baranjskom SDP-ovcu. Jankovicsa se otpočetka povezivalo s HDZ-om, a takva nagnuća on je već tada potvrdio za tportal .

Detaljno je o trošenju novca mađarske vlade u Hrvatskoj pisao i istraživački portal Oštro.hr, navodeći da su financirani projekti 'povezani s danas najutjecajnijom udrugom mađarske manjine DZMH čiji čelni ljudi gaje dobre odnose s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom', što je dokazano i pismom potpore Fideszu nakon europskih parlamentarnih izbora 2019. godine.

S druge strane, protiv Jankovicsa su zbog kupovine birača u Hrvatskoj ustali i članovi Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, pozivajući ga da svoje mjesto u Saboru prepusti svojem zamjeniku, dr.Tiboru Santi, no on je odgovorio da ništa od toga što tvrde nije istina. Ubrzo se povezao s tadašnjim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, te je preuzeo vođenje Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika. Okupljajući 'žetončiće', kao jedini preduvjet za članstvo u Klubu navodio je podršku premijeru Plenkoviću. Kao i većina manjinskih zastupnika, do raspada koalicije HDZ-a i Mosta pri glasanju je držao stranu HDZ-u, čak i kada to Bandićev klub nije radio, kako je pisao Faktograf.

U tom sazivu Sabora istaknuo se i po podršci Plenkoviću u slučaju prometne nesreće i vožnje s isteklom vozačkom dozvolom ministrice Gabrijele Žalac. 'Da nekome na cestu izleti dijete, to se može svakome dogoditi. U slučaju nevažeće vozačke dozvole - ne radi se o svjesnom i namjernom činu. Nema namjere, nema dvostrukih mjerila, a ministrica je kažnjena i sukladno tome nema političke odgovornosti', govorio je.