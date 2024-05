Puhovski: Pupovac bi mogao povući potez kojim bi olakšao život Plenkoviću

'Kao što cijelo vrijeme ponavljam, 60:40 posto. To je vezano uz činjenicu da DP nema pregovarački kapacitet. Znaju ucjenjivati u stilu 'Srbe van i slično', ali ne znaju dalje od toga. Bio bi napredak da znaju tražiti koja ministarstva žele, ali ne znaju, zadržali su se na svjetonazorskim pitanjima', izjavio je Puhovski za N1.

I dok neki političari iz redova oporbe još uvijek vjeruju da HDZ i Domovinski pokret neće sastaviti vladu, IDS-ov Dalibor Paus smatra da je to gotova stvar.

'Oni s jedne strane i dalje vjeruju da mogu razlomiti DP jer su pretežno bivši HDZ-ovci. Drugo, Plenković na njih želi nasloniti svoju prednost, HDZ je puno jači. Ali, sa stajališta teorije i prakse, dobro je da netko bude uz HDZ i korigira ga. Problem je što bi ga mogli 'korigirati' prema desno, što nije dobro jer se trenutno nalazi na centru. Plenkoviću to ne odgovara jer nije takav tip čovjeka. Nije kao ovi iz DP-a koji žive od desne retorike pa ispada iz igre. Osobno mu je važno pobijediti, a onda će se vidjeti je li to za doviđenja ili nije. No, ako postane trostruki pobjednik, upisat će se u povijest kao velikan hrvatske politike. Drugo, važno mu je pobijediti pod njegovim uvjetima, a SDSS su njegovi uvjeti. Ovi su se pak naslonili neinteligentno na jednu točku i ne odstupaju. Alternativa su ponovljeni izbori, od čega koristi imaju samo HDZ i Možemo, svi drugi gube', rekao je Puhovski.