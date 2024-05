Predsjednik IDS-a: Peđa Grbin ne može pobjeći od odgovornosti

"Pokušao je to napraviti nakon što je prepustio gospodinu Milanoviću volan i svoje stranke i na parlamentarnim izborima, pokušao je to napraviti okupljanjem neke šire koalicije koja bi bila zaista neprincipijelna, a sada pokušava prebacivanjem krivice na ostale dionike u tom procesu jednostavno skinuti sa sebe odgovornost, no ne može pobjeći od odgovornosti za rezultat koji su postigli", rekao je Dalibor Paus, predsjednik IDS-a, prenose Vijesti Nove TV.