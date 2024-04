Rijeke pravde usahnule, u SDP-u počela igra prijestolja: Tko je bacio oko na Grbinovu fotelju?

Neslužbeno se može čuti da čekaju eventualnu propast pregovora HDZ-a i DP-a kako bi se s njima i ostatkom oporbe barem pokušalo dogovoriti konstituiranje Sabora i eventualne 'antikorupcijske koalicije', a još neslužbenije čak i u samom SDP-u sve češće proglašavaju to 'fantazijama'.

'Čini se da se radi o ritualu koji bi trebao pokazati da koplje još nije bačeno u trnje, iako je situacija oko formiranja vlasti relativno jasna, pa se samo čeka da se HDZ i DP dogovore', rekao je za tportal sugovornik iz SDP-a.

U toj stranci fokus je nominalno na predstojećim izborima za Europski parlament početkom lipnja, no u pozadini se - ako, odnosno kada ne uspije formiranje vladajuće većine u Saboru - već danas otvara pitanje pozicije i sudbine predsjednika SDP-a Peđe Grbina. On je svojevremeno najavio da će se povući ako ne uspije smijeniti HDZ s vlasti, no nakon izbora od te najave je odustao.

'Grbin će definitivno pokušati ostati na svojoj poziciji i potom osvojiti novi mandat. Stoga će nastojati odugovlačiti s raspisivanjem unutarstranačkih izbora barem do rujna', tvrdi ovaj tportalov sugovornik.